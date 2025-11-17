Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el lunes noviembre 17, 2025 -Dólar TRM $ 3,764.77 (vigente 18 de noviembre) -Euro $ 4,356.40 -Bitcoin US$ 4.089,99 Tasa de Interés -DTF: 8,68% -UVR: $ 396,31 -Tasa de Usura 24,99% -Café (UsCent – Libra) US$ 4,00 -Petróleo Brent US$ 59,95 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorConozca la Política Antisoborno del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este martes 18 de noviembre No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 1 y 2 También podría gustarte Nacional Santos pide que autoridades intensifiquen acciones en 12 ciudades Iván Briceño miércoles noviembre 12, 2014 Nacional Polémica por enfermera que chateaba mientras su paciente moría de infarto Iván Briceño domingo octubre 1, 2017 Economía 80,7 % fue la tasa global de participación de los jefes de hogar Giovanni Alarcón M. miércoles agosto 12, 2015 Economía En octubre las importaciones crecieron 2,7% Iván Briceño lunes diciembre 16, 2013