Deportistas del Equipo Bogotá listos para brillar en los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025

Foto: IDRD

Con esfuerzo, disciplina y una pasión inquebrantable, los integrantes del Equipo?Bogotá se preparan para dejar en alto el nombre de Bogotá en una de las competencias más importantes del calendario internacional: los Juegos Sordolímpicos Tokio 2025.

Durante meses, estos deportistas han trabajado arduamente para alcanzar el nivel necesario que exige una competencia de talla mundial, demostrando que las verdaderas barreras se superan con determinación, compromiso y trabajo en equipo.

Su participación no solo representa un logro deportivo, sino también un ejemplo de inclusión, perseverancia y amor por el deporte. Desde la capital, Bogotá celebra y aplaude a sus representantes, quienes inspiran a toda la comunidad con su entrega y dedicación.

¡Felicidades a cada uno de ellos por este gran logro! Su esfuerzo es motivo de orgullo y un recordatorio de que, con pasión y constancia, no hay límites para alcanzar los sueños.