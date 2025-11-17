Alcalde Galán habilita la megaobra de la avenida El Rincón en Suba

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

En la mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acompañado por el subsecretario de Gestión de la Movilidad de la Secretaría Distrital de Movilidad, Jhon González y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, entregaron en su totalidad la avenida El Rincón, desde la carrera 91 hasta la avenida Boyacá. Esta megaobra de Valorización mejora la calidad de vida de más de 1,2 millones de habitantes de Suba y su población flotante.

“Por fin hoy podemos saldar esta deuda con Suba y con el noroccidente de Bogotá, la avenida El Rincón permitirá conectar a una localidad que tiene el tamaño de Barranquilla, lo que significa un impacto positivo para sus habitantes”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

El mandatario recordó que para la construcción de la obra se tuvieron que superar problemas relacionados, entre otros, con las tuberías de acueducto, lo que generó demoras y costos adicionales; asimismo, y con el fin de mejorar la movilidad, definió la entrega en el pasado mes de marzo de los dos puentes rectos y el puente curvo.

“Gracias a todos los equipos que hicieron esto posible y a la comunidad por su paciencia. Hoy por fin después de haber sido contratada, hace siete años, habilitamos la avenida El Rincón con la que además de conectar a Suba se mejorará la movilidad de la ciuda y se aportará en la reducción de emisiones en la ciudad”, agregó el Alcalde Mayor.

Con la habilitación de este proyecto de infraestructura se salda una deuda histórica con el noroccidente de la ciudad, la av. El Rincón es una de las obras de Valorización del Acuerdo 523 de 2013, que recibió la actual administración con un avance del 65,14 %, en enero de 2024, y hoy se entrega 100 % terminada.

“Este proyecto tuvo muchos problemas, problemas que heredamos, de diseño, temas con acueducto, temas con movilidad, temas con ambiente, y los resolvimos. Además, encontramos que nunca se contempló un puente peatonal en la avenida Boyacá, la instrucción del alcalde fue resolver este problema y ya estamos en fase de Factibilidad para su construcción”, detalló el director del IDU, Orlando Molano.

Esta obra pone en servicio 2,35 kilómetros de vía, 2, 1 kilómetros de ciclorruta (beneficia a más de mil biciusuarios en la hora de máxima demanda), más de 54.700 m2 de espacio público, más de 460 nuevos árboles, 13 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, 35 máquinas de gimnasio al aire libre, 294 luminarias nuevas, entre otros beneficios.

Además, contará con los siguientes movimientos viales: los puentes de oriente a occidente que conectan con la av. El Rincón en 2 carriles; desde el occidente se podrá continuar a la avenida Boyacá, rumbo al sur, tomando la nueva intersección, justo al lado del muro de contención.

Conexión por la avenida Boyacá, sentido norte – sur con la avenida El Rincón, para ello se debe acceder por la vía paralela a la altura de la calle 128 y girar a la derecha en la calle 127a, donde se encontrará un carril, metros más adelante serán dos con rumbo hacia el occidente.

Quienes viven en el barrio Lindaraja podrán salir por la calle 127a hacia la avenida El Rincón, continuar hacia el occidente o devolverse en el retorno hacia la avenida Boyacá; y para aquellos que residen en los edificios del sector sobre la montaña se ejecutó una bifurcación que les permite ingresar y salir de sus viviendas hacia la avenida Boyacá.

Con la avenida El Rincón no solo mejorará la movilidad, porque habrá un ahorro de 30 minutos en los tiempos de viaje entre el Centro Comercial Bulevar Niza y el barrio El Rincón. Se tendrá un tránsito aproximado de 5.454 vehículos en la mañana y 4.696 vehículos en la tarde y se pondrán en circulación dos nuevas rutas del TransMiZonal: CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula y CB165 Suba Rincón – Unicentro.

Es importante resaltar que el IDU trabaja actualmente en la Prefactibilidad de un puente bicipeatonal sobre la av. Boyacá con calle 127, costado norte, que no estuvo contemplado en los diseños iniciales del proyecto y se requiere para garantizar un paso seguro de peatones y ciclistas del sector; se proyecta su contratación en el 2026.

Osos de anteojos, colibrí y frailejón, el nuevo megamural

El arte también hace parte de este nuevo paisaje urbano: el colectivo Trazos de Colores Urbanos pintó más de 3.800 m2 de mural, donde el oso de anteojos madre con su cría, el colibrí chivito de Bogotá y los frailejones simbolizan el cuidado y el respeto por la naturaleza.

Otros 1.800 m2 de murales adicionales embellecen los entornos de la calle 127 con av. Boyacá y la cra. 91, inspirados en los ecosistemas y humedales de Suba; y las columnas de los puentes fueron adornadas con obras de animales silvestres. Todo esto para que la ciudadanía disfrute y se apropies de esta importante infraestructura.

Obras de Valorización

La Administración distrital liderada por el alcalde Galán recibió 19 proyectos cobrados por Valorización en diferentes años. El compromiso es entregar culminadas alrededor del 70 % de estos proyectos. El 30 % restante quedará contratado y en marcha.

Entre 2024 y 2025 ya se han entregado cuatro de estos proyectos: avenida El Rincón e intersección de la avenida Boyacá por avenida El Rincón; extensión de la av. Boyacá desde la calle 170 hasta la calle 183 (Acuerdo 523 de 2013); corredor ambiental del canal Córdoba y la avenida La Sirena (calle 153) desde autopista Norte hasta av. Boyacá – calzada norte (Acuerdo 724 de 2018). También se han habilitado 17 segmentos viales de los grupos 1 y 4 de las Zonas Industriales de Puente Aranda.