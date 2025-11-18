    • Bogotá

    Servicio TransMiZonal de TransMilenio B925 – C925 modificó su horario de funcionamiento

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto de un bus de TransMiZonal o del SITP Foto: TransMilenio.

    El servicio o ruta TransMiZonal de TransMilenio B925 Estación Mazurén – C925 Estación Niza – Calle 127, modificó su horario de funcionamiento los días sábados. Antes funcionaba ese día de  5:00 a. m. a 9:15 p. m.;  ahora el horario va de 5:00 a. m. a 7:00 p. m.

    Los horarios del servicio B925 Estación Mazurén – C925 Estación Niza – Calle 127, son:

    • Lunes a viernes de 4:00 a. m. a 9:30 p. m.
    • Sábados de 5:00 a. m. a 7:00 p. m.

    Ten presente que este servicio opera desde la autopista Norte por la calle 152 hasta la carrera 58 y luego hasta la calle 127 en el sector de Niza, en la localidad de Suba.

    A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre el servicio TransMiZonal o SITP B925 Estación Mazurén – C925 Estación Niza – Calle 127:

    TransMiZonal B925 - C925 modificó su horario funcionamiento Bogotá

    Personaliza la tarjeta TuLlave para que puedas recibir beneficios como:

    1. Transbordos a 0 pesos colombianos.
    2. Dos viajes a crédito al día.
    3. Si pierdes tu tarjeta, recuperas el saldo

    Además, personalizarla no tiene costo y la tarjeta puede recargarse vía web.

    Giovanni Alarcón M.
