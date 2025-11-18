Servicio TransMiZonal de TransMilenio B925 – C925 modificó su horario de funcionamiento

Foto: TransMilenio.

El servicio o ruta TransMiZonal de TransMilenio B925 Estación Mazurén – C925 Estación Niza – Calle 127, modificó su horario de funcionamiento los días sábados. Antes funcionaba ese día de 5:00 a. m. a 9:15 p. m.; ahora el horario va de 5:00 a. m. a 7:00 p. m.

Los horarios del servicio B925 Estación Mazurén – C925 Estación Niza – Calle 127, son:

Lunes a viernes de 4:00 a. m. a 9:30 p. m.

Sábados de 5:00 a. m. a 7:00 p. m.

Ten presente que este servicio opera desde la autopista Norte por la calle 152 hasta la carrera 58 y luego hasta la calle 127 en el sector de Niza, en la localidad de Suba.

A continuación, una pieza gráfica de TransMilenio sobre el servicio TransMiZonal o SITP B925 Estación Mazurén – C925 Estación Niza – Calle 127:

