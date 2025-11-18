Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—
Miércoles 19 de noviembre de 2025
—
Rafael Uribe Uribe
Tunal
De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Antonio Nariño
Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Fontibón
Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja
De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante y válvula
Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito
Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma
De la Diagonal 51B Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 8
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
Tunjuelito
Fátima
De la Calle 51 Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Carrera 38 Sur
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Usaquén
El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita
De la Carrera 7A a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Municipio de Soacha, Cundinamarca
Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha
De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil)
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
—
Jueves 20 de noviembre de 2025
—
Los Mártires
La pepita, Voto Nacional
De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante
Kennedy
Hipotecho
De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante
Kennedy
Hipotecho Occidental
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de sur, Guiparma, El Playón
De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal
Libertadores
De la Diagonal 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Transversal TV 13G Este a la Transversal 14D Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Conjunto Residencial Recodo del Tintal
De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Américas Occidental, Castilla, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla
De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.