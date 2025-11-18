    • Bogotá Cortes de Agua

    Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en Bogotá

    –(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:


    Miércoles 19 de noviembre de 2025

    Rafael Uribe Uribe

    Tunal
    De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Antonio Nariño

    Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas
    De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Fontibón

    Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja
    De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante y válvula

    Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

    Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma
    De la Diagonal 51B Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 8
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    Tunjuelito

    Fátima
    De la Calle 51 Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Carrera 38 Sur
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Usaquén

    El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita
    De la Carrera 7A a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Municipio de Soacha, Cundinamarca

    Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha
    De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil)
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo


    Jueves 20 de noviembre de 2025

    Los Mártires

    La pepita, Voto Nacional
    De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante

    Kennedy

    Hipotecho
    De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
    9:00 a.m.
    24 horas
    Cambio de hidrante

    Kennedy

    Hipotecho Occidental
    De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
    8:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Provivienda Oriental
    De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
    7:00 a.m.
    27 horas
    Empates redes acueducto

    Rafael Uribe Uribe

    La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de sur, Guiparma, El Playón
    De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J
    10:00 a.m.
    24 horas
    Mantenimiento preventivo

    San Cristóbal

    Libertadores
    De la Diagonal 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Transversal TV 13G Este a la Transversal 14D Este
    10:00 a.m.
    24 horas
    Empates redes acueducto

    Kennedy

    Conjunto Residencial Recodo del Tintal
    De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    Kennedy

    Américas Occidental, Castilla, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla
    De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86
    10:00 a.m.
    24 horas
    Cierre a terceros

    RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

    • Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
    • Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
    • Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
    • La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

    Ariel Cabrera
