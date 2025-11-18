Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre en Bogotá

–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:

—

Miércoles 19 de noviembre de 2025

—

Rafael Uribe Uribe

Tunal

De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Antonio Nariño

Policarpa, Sevilla, La Hortua, Ciudad Berna y Caracas

De la Calle 1 a la Calle 13 Sur, entre la Carrera 10 a la Carrera 14

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Fontibón

Ferrocaja Fontibón, Puerta de Teja

De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante y válvula

Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

Batallón de Artillería de Usme (Área de Artillería), Penitenciaria Central La Picota, Molinos Sur, El Playón, Marco Fidel Suárez I, Arboleda Sur, Guiparma

De la Diagonal 51B Sur a la Calle 56 Sur, entre la Avenida Caracas a la Carrera 8

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

Tunjuelito

Fátima

De la Calle 51 Sur a la Calle 52A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Carrera 38 Sur

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Usaquén

El Redil, San José de Usaquén, San Antonio Norte, El Rocío Norte, Tibabita

De la Carrera 7A a la Carrera 15, entre la Calle 170 a la Calle 193

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Municipio de Soacha, Cundinamarca

Quintas de La Laguna, Reservas de La Laguna, Neuta San Andrés y Maranatha

De la Calle 6 Sur a la Calle 6E, entre la Avenida Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 7 (Vía Indumil)

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

—

Jueves 20 de noviembre de 2025

—

Los Mártires

La pepita, Voto Nacional

De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22

10:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante

Kennedy

Hipotecho

De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 71D a la Carrera 72

9:00 a.m.

24 horas

Cambio de hidrante

Kennedy

Hipotecho Occidental

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Provivienda Oriental

De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D

7:00 a.m.

27 horas

Empates redes acueducto

Rafael Uribe Uribe

La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de sur, Guiparma, El Playón

De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J

10:00 a.m.

24 horas

Mantenimiento preventivo

San Cristóbal

Libertadores

De la Diagonal 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Transversal TV 13G Este a la Transversal 14D Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Kennedy

Conjunto Residencial Recodo del Tintal

De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Américas Occidental, Castilla, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla

De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.