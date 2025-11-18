Gobierno reactiva construcción de 909 viviendas en Mocoa

Foto: Ungrd

Después de que la Policía de Mocoa restituyera el predio Sauces II en Mocoa (Putumayo), la Unidad Nacional para el Riesgo de Desastres (UNGRD) retomó el proyecto de vivienda para las familias afectadas por la avalancha de 2017.

Sobre un terreno habilitado de 16 hectáreas, se avanza en la construcción de la primera fase del proyecto, que contempla 420 viviendas de las 909 previstas.

La diligencia de restitución se desarrolló durante cinco días y se cumplió de manera pacífica, con acompañamiento institucional y el retiro voluntario de 120 familias que permanecían en el predio. Durante el proceso se garantizaron 300 trasteos de bienes y materiales, sin costo para esas familias.

Las labores contaron con el apoyo de la UNGRD, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

También participaron la Personería de Mocoa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el Cuerpo de Bomberos del municipio y las secretarías de Salud y de Gobierno.

La UNGRD apoyó el operativo con recursos logísticos para la operación de camiones, obreros y cuadrillas de trabajo, y garantizó las condiciones requeridas para la Fuerza Pública durante la diligencia.

Asimismo, se adelantaron las labores necesarias para culminar el cerramiento del predio, una obra que no había sido posible ejecutar debido a la ocupación del terreno.

Durante esta administración la UNGRD suscribió un contrato con ENTerritorio por más de $80.000 millones y proyecta inversiones superiores a $150.000 millones, para la construcción de las 909 viviendas y sus obras complementarias.

Paralelamente, la entidad sostiene subsidios de arriendo temporal para cerca de 800 familias, garantizando alojamiento digno mientras avanzan las obras.

La restitución del predio Sauces II permite retomar el proceso de reconstrucción de Mocoa y cumplirles a los damnificados, quienes llevaban más de ocho años esperando por una vivienda segura y digna.