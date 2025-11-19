Alias «el costeño», supuestamente implicado en magnicidio de Miguel Turbay, es enjuiciado por crimen de comerciante mexicano en Medellín

–La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Elder José Arteaga Hernández, más conocido con el alias de «el costeño» o «chipi» y a David Acosta Díaz, como presuntos responsables del crimen de un ciudadano mexicano perpetrado el 30 de junio de 2024, en el sector El Poblado, en Medellín, Antioquia.

La víctima, un comerciante de productos tecnológicos de 54 años, fue atacada con arma de fuego cuando se encontraba en un establecimiento de comercio.

Las labores investigativas evidenciaron que, días antes de los hechos, Arteaga Hernández y Acosta Díaz se habrían desplazado desde Bogotá hasta la capital antioqueña para coordinar las acciones previas a la acción sicarial. Finalmente, de acuerdo con lo planificado, la víctima recibió ocho disparos.

Por estos hechos, los dos hombres responderán en juicio por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi; y David Acosta Díaz, fueron acusados formalmente por su presunta responsabilidad en el crimen de un ciudadano mexicano perpetrado el 30 de junio de 2024, en el sector El Poblado, en Medellín (Antioquia). Estos hombres se… pic.twitter.com/AlbUMQVifa — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) November 19, 2025



Arteaga Hernández actualmente está privado de la libertad por su posible participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Por su parte, Acosta Díaz se encuentra en la cárcel de Acacías (Meta) por otro proceso que se adelanta en su contra.

Por el asesinato del ciudadano mexicano fueron condenados mediante preacuerdo Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión, y Anthony Tobar Ponceleón a 18 años de prisión.