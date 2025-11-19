Secuestran en el Cauca a hijo del cantante Giovanni Ayala

–Un grupo armado no identificado hasta ahora, secuestró la noche anterior a Miguel Ayala, hijo del cantante Giovanni Ayala y a su manager Jairo Maturana cuando se movilizaban en un vehículo por la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

El hecho se registró en el sector de El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, donde los delincuentes interceptaron el automotor y procedieron a llevárselo con rumbo desconocido.

Según las autoridades, el secuestro sería obra del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc de alias «Iván Mordisco, que ejerce control territorial en esa región del departamento del Cauca.

El hijo de Geovanni también es cantante de música popular y precisamente su secuestro se produjo cuando retornaba del corregimiento de Huisitó, del municipio de El Tambo, donde se había presentado en un evento musical.

A Miguel se le recuerda por su participación en el programa ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, donde imitó a su papá.