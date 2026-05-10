Desarticulan red delictiva dedicada a la falsificación y distribución de moneda y billetes de lotería a gran escala

–La Fiscalía General de la Nación desarticuló una red delictiva dedicada a la falsificación y tráfico de moneda y billetes de lotería, con la captura y judicialización de seis de sus presuntos integrantes en Bogotá, Cali (Valle del Cauca) y Medellín (Antioquia).

Se trata de Héctor Fabio Ramírez, alias El Motas, quien sería el encargado de distribuir el dinero espurio; Kevin Correa Cabrera, señalado de diseñar y elaborar el material ilícito aprovechando su vinculación a un establecimiento de impresión; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, posible responsable de la adquisición de insumos para la producción ilegal; Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, implicado en la fabricación fraudulenta de billetes de lotería.

También están los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, que tendrían a su disposición una fachada de venta de juegos de suerte y de azar en Medellín para comercializar los productos ilícitos, a través de loteros.

En diligencias de registro y allanamiento fueron incautados más de $57 millones en billetes falsificados, cerca de $220 millones representados en USD 56.330, y 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos de diferentes regiones del país. Nota completa aquí:… pic.twitter.com/nnWF6RMdHw — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 10, 2026



Durante las diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de estas personas se incautaron billetes falsificados en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, que sumaron más de 57 millones de pesos; 56.330 dólares y la incautación de 412 billetes de lotería adulterados correspondientes a sorteos que iban a realizarse en Bogotá, Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros.

Estas actividades delictivas realizadas a gran escala habrían afectado la economía nacional, los recursos destinados al sistema de salud y el patrimonio de comerciantes y ciudadanos.

Por lo anterior, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los presuntos responsables, de acuerdo con su participación individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito de monopolio rentístico y falsedad en documento público. Cinco fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario y uno más con detención domiciliaria.