Desarticuladas las bandas ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’, dedicadas al tráfico de estupefacientes en Bosa y Suba

Foto: Policía de Bogotá

Cayeron las bandas criminales ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’ que distribuían drogas y estupefacientes en las localidades de Suba y Bosa. Según las investigaciones de la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, estas estructuras se dedicaban a vender droga en parques, cerca de colegios y empacaban estupefacientes en dulces. Además, se les atribuye participación en cinco homicidios.

Mediante agentes encubiertos y 18 diligencias de allanamientos las autoridades en las localidades de Bosa y Suba lograron la captura de 23 hombres y mujeres, sindicados de hacer parte de las bandas ‘La Esperanza’ y ‘Perseo’.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que estas organizaciones utilizaban métodos de camuflaje como envolturas de dulces y fachadas de cuidadores y lavadores de vehículos para distribuir drogas en entornos escolares y zonas de rumba.

“Es un resultado importante que nos impulsa a seguir trabajando por desarticular estructuras que atentan contra los niños, contra los jóvenes y contra la convivencia en nuestros barrios”, señaló el mandatario. “En Bogotá capturamos en promedio 21 personas al día por tráfico de estupefacientes, más de 6.000 en lo corrido del año”, agregó.

Videos y seguimientos realizados por investigadores, evidencian como realizaban la venta de drogas en entornos escolares y parques, escondidas en dulces. Se estima que las rentas criminales de estas dos estructuras criminales llegaban a 200 millones de pesos mensuales.

Desarticulación del grupo delincuencial ‘La Esperanza’ en la localidad de Bosa

Tras 20 meses de investigación, la Policía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación fueron capturados a 11 integrantes de la estructura ‘La Esperanza’, dedicada al expendio de bazuco y marihuana en parques y zonas de tolerancia del barrio San Martín. Entre los capturados está el cabecilla alias Daniel, quien era el encargado de conseguir el estupefaciente y distribuirlo a otros integrantes de este grupo delincuencial para su comercialización. Se incautaron 60 gramos de marihuana, 84 gramos de bazuco y cuatro dispositivos móviles. A esta organización se le atribuyen tres homicidios por control territorial.

Caída de la banda delincuencial ‘Perseo’ en la localidad de Suba

En 11 allanamientos fueron capturados 12 integrantes de la banda ‘Perseo’, responsables de vender droga en parques y entornos educativos mediante camuflaje en envolturas de dulces. ‘Benja’ y ‘La Patrona’, quienes se encargaban de dosificar y transportar los estupefacientes en un vehículo de servicio público de su propiedad, desde Ciudad Bolívar hasta Suba, eran los cabecillas de la organización.

Se les incautó un revólver calibre 38, una pistola traumática, 220 gramos de marihuana y 22 dosis de bazuco. A esta banda se le imputa un doble homicidio en el barrio La Estrella.

El comandante de la Policía de Bogotá, General Giovanni Cristancho explicó que efectivamente, “estas dos estructuras, además, serían los responsables de al menos cinco homicidios: tres en Bosa, La Esperanza, un doble homicidio en Suba, Perseo. El primer resultado en Bosa, podemos hablar de 20 meses de investigación, donde se desarticula ese grupo criminal que expendía en parques y también en la zona de tolerancia del barrio San Martín de Bosa”.

El secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo, señaló que “es importante que el esfuerzo nacional de seguridad nos lleve a que se bloquee la salida de droga de las zonas de producción. Hoy en día dentro de las ciudades luchamos permanentemente en estas capturas y en la incautación de droga, pero seamos sinceros, parece una bicicleta estática, porque nosotros hacemos el trabajo, pero mientras los flujos sigan entrando no vamos a poder cambiar la situación”.

En lo corrido de 2025, la Policía de Bogotá ha logrado la desarticulación de 8 bandas, la captura de 6.340 personas por tráfico de estupefacientes y la incautación de 7.9 toneladas de marihuana, 300 kilos de bazuco y 257 kilos de cocaína.