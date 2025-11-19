Otro duro golpe a las mafias: Decomisan 6 toneladas de marihuana exótica en un centro de acopio en Antioquia

–En una operación destacada por su precisión y articulación interinstitucional, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la incautación de seis toneladas de marihuana tipo exótica y la captura en flagrancia de seis personas, entre ellas dos mujeres, en una finca ubicada en zona rural del municipio de Girardota, departamento de Antioquia.

El reporte policial destaca que este resultado se produjo gracias a información aportada por la ciudadanía que alertó sobre la llegada de un camión a una propiedad que al parecer estaba siendo utilizada como centro de acopio para grandes volúmenes de estupefacientes. A partir de este aviso se inició un proceso de verificación, control y vigilancia que permitió identificar los movimientos del vehículo, su procedencia y algunos de los actores criminales involucrados.

La investigación preliminar determinó que el estupefaciente fue transportado desde el municipio de Corinto (Cauca) en un camión reportado como hurtado desde abril del presente año, al cual le habían instalado placas falsas para ocultar su identidad vehicular y dificultar su rastreo durante el trayecto hacia el Valle de Aburrá.

El estupefaciente tenía como destino final el sector de Barrio Antioquia, en Medellín, donde sería distribuida y comercializada por el grupo delincuencial común organizado Barrio Antioquia, estructura que mantiene vínculos de outsourcing con la banda de «los chatas».

Durante la diligencia de registro y allanamiento, las autoridades hallaron no solo el voluminoso cargamento, sino también la plataforma logística que soportaba la actividad criminal.

Entre los elementos incautados se encuentran:

-6 toneladas de marihuana exótica

-5 armas de fuego

-6 proveedores metálicos

-57 cartuchos de diferentes calibres

-6 vehículos, entre ellos automóviles que serían utilizados para el transporte del estupefaciente

-6 teléfonos celulares con información relevante para la investigación

-$3.700.000 en efectivo producto de la actividad ilícita

La finca funcionaba como bodega de acopio, desde donde los capturados pretendían cargar al menos cinco automóviles para trasladar la sustancia hacia la comuna 15 – Guayabal y distribuirla en expendios del sector conocido como Barrio Antioquia.

Con este resultado, se afectan las finanzas criminales en más de 10 mil millones de pesos, debilitando la capacidad de producción, transporte y comercialización de estupefacientes en el Valle de Aburrá.

Los seis capturados, cuatro hombres y dos mujeres entre los 30 y 66 años, al parecer tenían funciones de custodia de la carga, coordinación logística y aseguramiento del envío del estupefaciente hacia los puntos de expendio. Todos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; y destinación ilícita de muebles o inmuebles.