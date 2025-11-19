Doblete de medallas para el Equipo Bogotá en el Suramericano de Gimnasia Menores

Foto: IDRD.

El Equipo?Bogotá brilló en el Campeonato Suramericano de Gimnasia categoría menores, celebrado en Medellín en el departamento de Antioquia, al aportar dos medallas a la delegación colombiana. La competencia reunió a las mejores promesas de la gimnasia de la región, y las de Bogotá destacaron por su talento y precisión.

La preinfantil María José Arias se quedó con la medalla de oro en la modalidad de salto, consolidándose como una de las jóvenes gimnastas con mayor proyección del país. Su rutina, sólida y limpia, le permitió liderar el podio y celebrar su primer título suramericano.

Por su parte, Sara Luna Castrillón obtuvo la medalla de plata en la prueba por equipos infantil, contribuyendo al resultado general de Colombia. Ambas deportistas contaron con el acompañamiento de la entrenadora bogotana Johanna Monroy, quien destacó el compromiso y la disciplina de las gimnastas durante el certamen.