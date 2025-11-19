    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 19 de noviembre de 2025 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 19 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana – 0151 – La 5ta 7 – Tarde 5844 – La 5ta 0

    Culona
    Día 7440 – Noche

    Astro Sol
    9259 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    9835 – La 5ta 0

    Paisita
    Día 3414 – La 5ta 5 – Noche 4432

    Chontico
    Día 2691 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 5612 – La 5ta 4

    Sinuano
    Día 4424 – La 5ta 7 – Noche

    Cash Three
    Día 307 – Noche

    Play Four
    Día 0983 – Noche

    Samán
    Día 3106

    Caribeña
    Día 6220 – La 5ta 6 – Noche

    Motilón
    Tarde 9397 – La 5ta 8 – Noche

    Fantástica
    Día 9276 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1434 – La 5ta 8 – Tarde 6734 – La 5ta 3

