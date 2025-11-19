Estado presentó excusas a 23 familias de víctimas por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales

–A través del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el Estado presentó excusas a 23 familias de víctimas de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales en desarrollo del conflicto armado. Las víctimas son oriundas de Montería (Córdoba), Ocaña (Norte de Santander), Barranquilla y Baranoa (Atlántico), Fundación y Santa Marta (Magdalena), Manaure, San Juan del Cesar, Codazzi y Valledupar (Cesar), Riohacha (La Guajira), y pueblos indígenas ubicados en la Sierra Nevada.

El jefe de la cartera de Defensa manifestó en representación del Gobierno nacional que “con estas acciones se deshonraron territorios sagrados y se afectaron profundamente los procesos de gobierno propio y la autonomía de estas comunidades” y pidió perdón, en nombre del Estado a las madres, padres, hijos e hijas, hermanos y hermanas, a las comunidades indígenas a las que pertenecían las 23 personas.

Las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurrieron entre 2002 y 2008 en César y La Guajira, fueron cometidas por exintegrantes del Ejército y dirigidas a jóvenes campesinos e integrantes de los pueblos indígenas Kankuamo, Wiwa y Wayuú, incluyendo a una mujer menor de edad, que el momento de los hechos estaba embarazada.

Por estos hechos la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), condenó a 12 exintegrantes adscritos al Batallón de Artillería N°2 ‘La Popa’, como máximos responsables, de los cuales 11 aceptaron su participación en 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.

En el presente Gobierno se ha liderado más de 10 ‘anxious’ públicos de reconocimiento de respetabilidad por casos de ejecución extrajudicial. Más de 150 víctimas han sido reparadas simbólicamente a través de estos actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón

El Gobierno nacional reafirma su compromiso con la verdad y la honra de cada una de las víctimas y sus Familias que han sido recordadas por el Estado.

Las víctimas a las que el Estado colombiano pide perdón son:

1. MIGUEL DE JESÚS LÓPEZ ESCORCIA

2. ALFREDO ANTONIO ROPERO ABRIL

3. EDILBERTO HERNANDEZ GARCÍA

4. BREINIS ENRIQUE CONTRERAS GONZÁLEZ

5. JAIDER DEL CARMEN VALDERRAMA RUIDIAZ

6. MARTÍN VILLAZÓN OCHOA

7. JHON CARLOS GÓMEZ IGUARÁN

8. DEIVIS DE JESÚS PACHECO HERNÁNDEZ

9. LUIS ALBERTO PALOMINO VILLAR

10. YOVANNY QUINTERO DONADO

11. EDUVIGES BOTELLO PÉREZ

12. CARLOS ENRIQUE DE ÁVILA PACHECO

13. NÉSTOR OÑATE ARIAS

14. VICTOR HUGO MAESTRE

15. ENRIQUE LAINES ARIAS MARTÍNEZ

16. JAVIER PUSHAINA PUSHAINA

17. GASPAR CAMBAR RAMÍREZ

18. LUIS ÁNGEL FINCE IPUANA

19. CARLOS ALBERTO VEGA

20. NOHEMÍ ESTHER PACHECO SABATA

21. MANUEL REGINO ROMERO NEGRETE

22. RUBÉN DARÍO ATENCIO JARABA

23. ORLANDO DE JESÚS ÁLVAREZ LEDESMA