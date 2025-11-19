Petro revela el nombre del socio de Iván Mordisco en el negocio del narcotráfico y los minerales raros

–En su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro reveló este miércoles el nombre del poderoso capo con el cual el cabecilla de las disidencias de las Farc Iván Mordisco tiene una alianza en el negocio del narcotráfico y de los minerales raros.

Se trata de Rutdy Alirio Zárate Moreno, alias ‘runcho’, para quien, según el jefe del Estado, trabaja Mordisco.

Afirma que Zarate Moreno es el comprador de cocaína del cabecilla del llamado estado mayor central de las disidencias de las Farc.

El primer mandatario advierte que ese sujeto «no es la clase obrera y para él trabaja y derrocha la vida de sus hombres y de los menores de edad combatientes por el negocio con él y con los compradores extranjeros del coltán colombiano».

Los pronunciamientos los hizo el jefe del Estado a propósito de las amenazas proferidas en un video por Mordisco.

«Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años. Incluso quiso matarme por órdenes mafiosas en el desfile del 20 de julio del 2024», precisa el presidente.

Igualmente advierte: «También los políticos colombianos uribistas y estadounidenses de la extrema derecha de la Florida me quieren encarcelar, ¿cuál la diferencia? Son la misma cosa: gobernanza mafiosa».

Según el Departamento del Tesoro de EE.UU., que lo incluyó en su lista de narcotraficantes, ‘runcho’ tenía vínculos con Daniel Barrera Barrera, alias ‘El Loco Barrera’, un narcoparamilitar colombiano detenido en Venezuela en 2012 y extraditado a EE.UU. el año siguiente.

Rutdy Alirio Zárate Moreno, alias «runcho», vinculado con el tráfico de cocaína desde Colombia hasta España, pertenece a la llamada Junta del Narcotráfico, una organización transnacional que opera como una federación de mafias, que ha sido denunciada en varias oportunidades por el mandatario colombiano.

Para burlar las rutas tradicionales del tráfico hacia EE.UU., esta alianza narco mueve la cocaína a través de Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, con destino a Europa, África y Australia.

Alias ‘Runcho’ es uno de los narcos colombianos más buscados del mundo. Fue capturado y expulsado de Paraguay en 2012 y desde entonces no se sabe nada de su paradero.

La víspera, el presidente Gustavo Petro en extensa nota, también, en X afirmó que alias «Iván Mordisco», además de la cocaína» se está convirtiendo cada vez más «en un gran comerciante de minerales raros».

Añadió que por esto Mordisco «espera el hundimiento del estado venezolano para apropiarse de los campos de minerales raros desde el Guaviare colombiano hasta el Esequibo por la selva amazónica, de difícil control» y puntualizó que por ello «aglutina fuerzas en el Guaviare y Arauca».

En el escrito, el presidente Gustavo Petro reiteró que denunciará a «Iván Mordisco» ante la Corte Penal Internacional, por infligir el estatuto de Roma a través del reclutamiento sistemático de niños.

Además reafirmó que las operaciones contra los grupos armados del narco continuarán. «Tienen la opción de los espacios de diálogo socio jurídico en donde la primera condición que pone el estado es la liberación de menores, el respeto a la población civil y la sustitución de la economía ilícita», precisó.

Insistió igualmente en que las operaciones militares que ha ordenado en su gobierno respetan estrictamente el Derecho Internacional Humanitario, «incluso ante el tratamiento al menor combatiente, como lo denomina el CICR y las normas internacionales».

Sin embarga, puntualizó: «Decirlo no es suficiente, hay que acabar la guerra y la economía ilícita en Colombia».

Y concluyó: «Las acciones ofensivas de los grupos armados del narco se responderán con la fuerza del estado. Colombia merece vivir libre en sus territorios».