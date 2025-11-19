Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes de este jueves 20 y viernes 21 de noviembre en Bogotá
–(Foto EAAB). Los siguientes son los sectores que tienen suspensión del servicio de agua este jueves 20 y viernes 21 de noviembre por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá:
—
Jueves 20 de noviembre de 2025
—
Los Mártires
La pepita, Voto Nacional
De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22
10:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante
Kennedy
Hipotecho
De la Calle 3 a la Calle 6, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
9:00 a.m.
24 horas
Cambio de hidrante
Kennedy
Hipotecho Occidental
De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72
8:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Provivienda Oriental
De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D
7:00 a.m.
27 horas
Empates redes acueducto
Rafael Uribe Uribe
La Resurrección, Carmen del Sol, Puerto Rico, Arboleda Sur, Molinos de sur, Guiparma, El Playón
De la Calle 37 Sur a la Calle 49B Bis Sur, entre la Carrera 11A a la Transversal 5J
10:00 a.m.
24 horas
Mantenimiento preventivo
San Cristóbal
Libertadores
De la Diagonal 55 Sur a la Calle 57 Sur, entre la Transversal TV 13G Este a la Transversal 14D Este
10:00 a.m.
24 horas
Empates redes acueducto
Kennedy
Conjunto Residencial Recodo del Tintal
De la Calle 6 (Av. Américas) a la Calle 6D, entre la Carrera 80G a la Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
Kennedy
Américas Occidental, Castilla, Castilla (al Sur de la Avenida Calle 8), Catania, Ciudad Techo, Condado de Castilla, Cooperativa de Sub-Oficiales, Jardines de Castilla, Lagos de Castilla, Las Dos Avenidas, Pio XI, Pio XII, Portal de Castilla, Portal de La Américas, Prados de Castilla, Rincón de Castilla, Rincón de Los Ángeles, Santa María de Los Ángeles, Villa Castilla, Villas de Castilla
De la Avenida Calle 3 a la Avenida Calle 8, entre la Avenida Carrera 72 a la Avenida Carrera 86
10:00 a.m.
24 horas
Cierre a terceros
—
Viernes 21 de noviembre de 2025
—
Usme
Brazuelos Occidental, Centro Usme, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme Urbano I, Desarrollo Brazuelos, Desarrollo Brazuelos I, La Requilina, La Requilina Rural, La Requilina Rural II, La Requilina Rural III, Usminia, Villa Anita
De la Calle 100B Sur a la Calle 139 Sur, entre la Carrera 5 a la Carrera 15
10:00 a.m.
8 horas
Mantenimiento preventivo
RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:
• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.
• Si almacena agua en recipientes consúmala antes de las 24 horas.
• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.