Bogotá prorrogó por dos años más contratos con operadores de aseo

Fotos: UAESP.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó este viernes 6 de febrero de 2026, que fueron prorrogados por dos años más los contratos con los cinco operadores de aseo de la capital, a través de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). La ampliación de estos contratos trae compromisos de aumento de flota de camiones recolectores y la empresa pública Aguas de Bogotá, asumirá la recolección de escombros, muebles viejos, tejas, colchones y otros elementos voluminosos.

Los contratos vencían este 12 de febrero de 2026 y tras decisión de la Corte Constitucional y de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), a través de la Resolución CRA 1027 de 2026, se estableció autorización al Distrito para prolongar las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en Bogotá y proteger los derechos de organizaciones de recicladores y recicladoras de oficio.

«Noticia muy importante para Bogotá. Ya hemos firmado las prórrogas con los cinco operadores de aseo en Bogotá. Esto en el marco de la orden que dio la Corte Constitucional, también las decisiones de la CRA, que garantizan que le vamos a dar continuidad al manejo de las basuras en Bogotá por los próximos dos años, básicamente», explicó el mandatario capitalino.

La ampliación de los contratos incluyen compromisos de mejoras operativas por parte de los operadores de aseo que seguirán operando bajo el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE).

«Pero además vamos a hacer mejoras, mejoras operativas. Llegarán nuevos camiones, cerca de 35 camiones compactadores nuevos. Fortalecimos también las capacidades de seguimiento, de monitoreo y de esa forma tendremos una interventoría más fuerte», indicó el Alcalde Mayor de Bogotá.

Frente a la atención de puntos de arrojo ilegal de escombros, muebles viejos, colchones, tejas, inodoros y otros elementos de gran tamaño, empresa pública Aguas de Bogotá asumirá esta recolección y atenderá los puntos críticos.