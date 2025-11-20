Cortes de luz este viernes 21 de noviembre de 2025 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, habrá cortes del servicio de energía este viernes 21 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Funza, Cundinamarca.



Localidad de Engativá

Barrio Ciudad Bachué. De la carrera 90 a la carrera 92 entre la calle 89 a la calle 91 – Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio Los Cerezos. De la carrera 90 a la carrera 92 entre la calle 89 a la calle 91 – Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio Luis Carlos Galán. De la calle 89 a la calle 94 entre la carrera 89 a la carrera 92 – Desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Sagrado Corazón. De la carrera 12 a la carrera 14 entre la calle 33 a la calle 35 – Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Barrio Samper. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 32 a la calle 34 – Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

Localidad de Suba

Barrio El Poa. De la calle 141 a la calle 143 entre la carrera 100 a la carrera 102 – Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:15 p.m.

Barrio Santa Rosa. De la carrera 69 a la carrera 71 entre la calle 97 a la calle 99 – Desde las 7:15 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Localidad de Usaquén

Barrio Caobos Salazar. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 145 a la calle 148 – Desde las 7:45 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, Cundinamarca

Municipio de Funza. Kilómetro 14 Tres Esquinas – Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.