EEE.UU reporta haber interceptado drogas ilícitas por más de 362 millones de dólares en interdicciones en el Océano Pacífico

–La tripulación del guardacostas Cutter Stone descargó aproximadamente 22 toneladas de narcóticos ilícitos por un valor de más de 362 millones de dólares en Port Everglades, el pasado miércoles. Según el informe de la Guardia Costera, el contrabando incautado fue el resultado de 15 interdicciones en aguas internacionales del Océano Pacífico Oriental.

#Breaking USCGC Stone offloaded 49,010 lbs of cocaine worth $362M in @PortEverglades, the largest single-patrol haul in @USCG history. ?? “This offload shows our strengthened posture in the fight against narco-terrorism.” — Capt. O’Connell, USCGC Stonehttps://t.co/9IKEE50j3W pic.twitter.com/0BWH7zijku — U.S. Coast Guard Southeast (@USCGSoutheast) November 19, 2025

«Esta descarga marca la mayor cantidad de cocaína incautada por un solo cúter en una patrulla en la historia de la Guardia Costera», precisó.

“Estoy sumamente orgullosa del increíble desempeño de la tripulación durante este despliegue”, dijo la capitana Anne O’Connell, comandante de la Guardia Costera Cutter Stone. Y añadió:

“Esta descarga demuestra nuestra mayor postura y nuestro continuo éxito en la lucha contra el narcoterrorismo y las organizaciones criminales transnacionales. La Guardia Costera, junto con nuestros socios interinstitucionales e internacionales, continúa patrullando áreas comúnmente asociadas con el tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, negando a los contrabandistas el acceso a las rutas marítimas por las que transportan drogas ilícitas a nuestras fronteras terrestres y marítimas de Estados Unidos”.

CARTEL CRACKDOWN. The @USCG continues to break records, offloading OVER $362 MILLION in illicit drugs interdicted in the Eastern Pacific. This offload marks the most amount of cocaine seized by a single cutter in one patrol in Coast Guard history. MAKE AMERICA SAFE AGAIN. pic.twitter.com/PryVhPuvSg — Homeland Security (@DHSgov) November 19, 2025

TRADUCCIÓN:

Seguridad nacional

REPRESIÓN DE LOS CÁRTELES.

El @USCG continúa batiendo récords, descargando MÁS DE 362 MILLONES de dólares en drogas ilícitas interceptadas en el Pacífico Oriental. Esta descarga marca la mayor cantidad de cocaína incautada por un solo cúter en una patrulla en la historia de la Guardia Costera.

HAGAMOS QUE ESTADOS UNIDOS VUELVA A ESTAR SEGURO.

——–

En las operaciones de interdicción participaron los siguientes activos y tripulaciones:

-Estados Unidos. Piedra cortadora de la Guardia Costera

-Estados Unidos. Escuadrón táctico de interdicción de helicópteros de la Guardia Costera de Jacksonville

-Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto-Sur

-Vigilantes del Distrito Sureste de la Guardia Costera

-Vigilantes del Distrito Suroeste de la Guardia Costera

El informe destaca que el 80% de las interdicciones de drogas con destino a Estados Unidos ocurren en el mar. Esto subraya la importancia de la interdicción marítima para combatir el flujo de narcóticos ilegales y proteger a las comunidades estadounidenses de esta amenaza mortal.

Explicó que la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta del Comando Sur – Sur, con sede en Key West, lleva a cabo la detección y el monitoreo del tránsito aéreo y marítimo de drogas ilegales. Una vez que la interdicción se vuelve inminente, comienza la fase de aplicación de la ley de la operación y el control de la operación se traslada a los EE. UU.

Las interdicciones en el Océano Pacífico Oriental son realizadas por miembros de los EE.UU. Guardia Costera bajo la autoridad y control del Distrito Suroeste de la Guardia Costera, con sede en Alameda, California.

Para proteger a la Patria del tráfico continuo de narcóticos ilícitos desde América del Sur a los Estados Unidos, la Guardia Costera está acelerando las operaciones antidrogas en el Océano Pacífico Oriental en apoyo de la Operación Víbora del Pacífico.

La Guardia Costera continúa incrementando sus operaciones para interceptar, incautar e interrumpir los transbordos de cocaína y otras drogas ilícitas a granel por mar. Estas drogas alimentan y permiten a los cárteles y organizaciones criminales transnacionales producir y traficar fentanilo ilegal, amenazando a Estados Unidos.

Finalmente destaca que estas interdicciones han impedido ingresos ilícitos a las organizaciones criminales por más de 500 millones de dólares. Estas interdicciones se relacionan con Panama Express, una iniciativa del HSTF Tampa, investigaciones en apoyo de la Operación Take Back America. PANEX identifica, desmantela y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multiinstitucional, impulsado por inteligencia y dirigido por fiscales.