Avanza la construcción de la glorieta elevada en la av. Ciudad de Cali: Grupo 4 a la fecha ya alcanza un 74 %

Foto: IDU

El director del IDU, Orlando Molano, realizó una visita de verificación a las obras del Grupo 4 de la av. Ciudad de Cali, donde se construye la glorieta elevada que conectará esta avenida con la av. Las Américas. Cuando el alcalde Carlos Fernando Galán recibió este grupo, en enero de 2024, presentaba un avance de la etapa de obra de 29,50 %.

Al corte del 10 de noviembre de 2025, el proyecto alcanza un 74,79 % de avance en su construcción. “Este grupo va por encima del 74 % de avance. Estamos en el puente de la glorieta elevada que va a conectar la av. Las Américas y la av. Ciudad de Cali para los cuatro sentidos. Esto es muy importante porque el alcalde Carlos Fernando Galán nos pidió que habilitáramos la glorieta elevada”, explicó el director del IDU, Orlando Molano. La glorieta elevada registra un 96 % de avance a corte del 10 de noviembre.

Al inicio de esta Administración, este hito apenas alcanzaba el 36 %. La estructura está diseñada para tráfico mixto y contempla ocho ramales de doble calzada. En el primer nivel se desarrolla una glorieta a nivel destinada exclusivamente al tránsito de buses de TransMilenio.

“El año entrante, en el primer trimestre, tenemos que entregar parte del espacio público y en el primer semestre, todas las zonas verdes. Vamos a poner algunos gimnasios, pero sobre todo vamos a ofrecer infraestructura con propósito y mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos”, añadió Molano.

La semana pasada se realizaron pruebas de carga en la glorieta elevada mediante el uso de camiones de tres ejes con un peso superior a las 29 toneladas cada uno, lo que permitió verificar el comportamiento de la estructura. Lo que se ha adelantado en el Grupo 4 Actualmente, se cuenta con la estructura de la glorieta completamente construida, junto con sus ocho ramales.

También se instaló la carpeta asfáltica en la glorieta elevada y se presenta un avance notable en la construcción del espacio público que ya alcanza 2.428 m2 en el cuadrante suroccidental y parte del cuadrante noroccidental.