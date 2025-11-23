Habilitan  paso en la avenida NQS con calle 19, tras labores de mantenimiento de puente

Foto: IDU

Ya finalizaron las labores de reparación estructural preventiva de emergencia y el reforzamiento de las vigas del puente vehicular ubicado en la calle 19 con avenida NQS, las cuales resultaron afectadas por el paso de un vehículo con carga extradimensionada que superó el gálibo (altura) del puente. La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) habilitó el paso por este punto de la ciudad este viernes 21 de noviembre de 2025.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informaron que desde las 5:00 a. m., de este viernes 21 de noviembre se habilitó el paso vehicular que estaba restringido a tres carriles de los cinco existentes, por las labores de la reparación estructural de emergencia.

Durante una semana fue necesario realizar el cierre en dos carriles para poder trabajar en las 8 vigas afectadas y que ya fueron reparadas en su totalidad.

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU indicó que continuarán las labores de pintura y lavado del puente en un horario de 10:00 p. m. a 5:00 a. m.

Actividades realizadas en el puente de la calle 19 con avenida NQS