A la cárcel responsable de abusar sexualmente de sus hijas en Bogotá

Foto: Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación detectó el actuar ilegal de un hombre que habría sometido durante dos años a diferentes vejámenes sexuales a sus hijas. Los hechos ocurrieron en una vivienda en el suroccidente de Bogotá.

La investigación estableció que las agresiones ocurrieron en una vivienda ubicada en el barrio Primavera en la localidad de Kennedy. Allí las dos menores de edad convivían con el presunto responsable, quien aprovechaba los momentos que quedaban a su cargo para abusarlas.

Según la investigación, el señalado agresor obligaba a las niñas a ver contenido pornográfico para luego someterlas a diferentes vejámenes, haciéndoles creer que estaban jugando.

Un fiscal adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales violentos, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.

En audiencias concentradas el hombre no aceptó los cargos imputados y por disposición de un juez de control de garantías le fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, lo capturaron en el barrio Acapulco de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá.

