Ecopuntos de la UAESP en Bogotá del 24 al 29 de noviembre de 2025

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), invita a la ciudadanía que tenga muebles, escombros o enseres en mal estado a llevarlos a los Ecopuntos disponibles en Bogota? que se tendrán ubicados en Puente Aranda, San Cristóbal y más localidades, del 24 al 29 de noviembre de 2025.

A estos Ecopuntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

Ten en cuenta que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

