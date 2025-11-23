Usme celebra 16 medallas en el Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad 2025

Foto: Alcaldía Local de Usme.

Con el corazón lleno de ilusión y el respaldo decidido de su localidad, estas jóvenes viajaron hasta Neiva para representar a Usme en el Campeonato Nacional de Patinaje de Velocidad, donde no solo participaron, sino que brillaron con fuerza. Cada rodada fue una muestra de talento, disciplina y amor por el deporte, pero también del poder transformador que tiene el acompañamiento institucional cuando se cree en la juventud y se invierte en sus sueños.

Medallas que llenan de orgullo a todo un territorio

El resultado de esta experiencia fue contundente: 16 medallas que reflejan no solo victorias en la pista, sino un proceso construido con constancia, apoyo familiar y guía profesional.

7 de oro

8 de plata

1 de bronce

Cada presea representa el esfuerzo de las niñas, el compromiso de sus familias, y la convicción de que Usme tiene un semillero deportivo con todo el potencial para llegar lejos.

“Hoy celebramos mucho más que medallas. Celebramos un proceso lleno de entrega, de formación, de trabajo en equipo. Las niñas nos han dado una lección de fuerza y esperanza,” expresó la entrenadora del equipo.

Un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación

Durante un emotivo encuentro en la localidad, la alcaldesa Leidi Marcela Pinilla Pinilla entregó a las niñas un reconocimiento especial por su desempeño y logros en el campeonato. Entre aplausos y sonrisas, las deportistas recibieron este homenaje que simboliza el orgullo de toda una comunidad.

“Cada una de ustedes nos inspira. Sus triunfos son también los de Usme. Gracias por recordarnos que los sueños se alcanzan con esfuerzo, disciplina y amor por lo que hacemos,” destacó la mandataria local.

Apoyo integral que impulsa el talento

La Alcaldía Local de Usme no solo creyó en este proceso, sino que lo fortaleció con todo lo necesario para que las deportistas pudieran concentrarse en su rendimiento.

Dotación deportiva completa:

Lycras, ruedas de patín profesional y kits de entrenamiento (bandas elásticas, estacas, domos, platillos, lazos y aros).

Sudadera, buso, pantalón, camiseta, morral y botilito.

Logística y cuidado integral: