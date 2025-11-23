Estos son los barrios con cortes de luz en Bogotá este domingo 23 de noviembre de 2025
Foto: Enel Colombia.
Este domingo 23 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Funza. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 23 de noviembre de 2025
Localidad de Antonio Nariño
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 0 Sur a la calle 2 Sur – Barrio La Hortúa.
Localidad de Chapinero
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 18 a la carrera 22 entre la calle 87 a la calle 91 – Barrio El Chicó.
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 73 Sur a la calle 75 Sur, entre la carrera 26 y la carrera 28 – Barrio Quiba Bajo.
Localidad de Fontibón
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 15 a la calle 17, entre la carrera 97 a la carrera 99 – Barrio La Laguna Fontibón.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 39 Sur a la calle 41 Sur – Barrio Llano Grande.
Localidad de Los Mártires
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 17 a la calle 19 entre la carrera 13 y la carrera 15 – Barrio La Favorita.
Localidad de Rafael Uribe Uribe
Desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 4 a la carrera 6 entre la calle 52 Sur a la calle 54 Sur – Barrio La Paz.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 1:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 10 Este a la carrera 12 Este entre la calle 54 Sur a la calle 56 Sur – Barrio Los Libertadores.
Localidad de Santa Fe
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 12 a la carrera 14 entre la calle 17 a la calle 19 – Barrio La Capuchina.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 5 a la carrera 11 entre la calle 16 a la calle 19 – Barrio Veracruz.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
- Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.