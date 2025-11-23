Estos son los barrios con cortes de luz en Bogotá este domingo 23 de noviembre de 2025

Foto: Enel Colombia.

Este domingo 23 de noviembre de 2025, hay cortes de luz en barrios de Bogotá y en el municipio de Funza. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este domingo 23 de noviembre de 2025

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 13 a la carrera 15 entre la calle 0 Sur a la calle 2 Sur – Barrio La Hortúa.

Localidad de Chapinero

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 18 a la carrera 22 entre la calle 87 a la calle 91 – Barrio El Chicó.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 73 Sur a la calle 75 Sur, entre la carrera 26 y la carrera 28 – Barrio Quiba Bajo.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 15 a la calle 17, entre la carrera 97 a la carrera 99 – Barrio La Laguna Fontibón.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 85 a la carrera 87, entre la calle 39 Sur a la calle 41 Sur – Barrio Llano Grande.

Localidad de Los Mártires

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 17 a la calle 19 entre la carrera 13 y la carrera 15 – Barrio La Favorita.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 4:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 4 a la carrera 6 entre la calle 52 Sur a la calle 54 Sur – Barrio La Paz.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 1:00 p. m. hasta las 3:00 p. m. De la carrera 10 Este a la carrera 12 Este entre la calle 54 Sur a la calle 56 Sur – Barrio Los Libertadores.

Localidad de Santa Fe

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 12 a la carrera 14 entre la calle 17 a la calle 19 – Barrio La Capuchina.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la carrera 5 a la carrera 11 entre la calle 16 a la calle 19 – Barrio Veracruz.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que los ciudadanos tengan presente, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: