¡Alerta en Bogotá por lluvias en los próximos días! Siga estas recomendaciones

Foto: IDIGER

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) hace un llamado a la ciudadanía para reforzar las medidas de prevención y autocuidado durante la segunda temporada de lluvias del año. Para este fin de semana, 22 y 23 de noviembre, se mantienen probabilidades entre moderadas y altas de precipitación de carácter moderado a intenso especialmente en horas de la tarde.

Las lluvias pueden generar afectaciones como encharcamientos, caída de árboles, daños en redes de alcantarillado, deslizamientos e incrementos en los niveles de ríos y quebradas. El IDIGER mantiene monitoreo permanente a través del Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), que permite observar en tiempo real el comportamiento del clima, variaciones en niveles de agua, actividad eléctrica y alertas hidrometeorológicas. Los equipos de emergencia permanecen activos en articulación con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá y demás entidades distritales.

Recomendaciones para la ciudadanía

En el hogar:

Revise y asegure techos, tejas, canaletas y bajantes para evitar filtraciones.

Limpie canales y sumideros cercanos para facilitar el drenaje.

Tenga a la mano su kit de emergencias con documentos, linterna, radio con pilas, botiquín, agua y alimentos no perecederos.

Mantenga despejadas las rutas de evacuación dentro de la vivienda.

En el espacio público:

Evite refugiarse bajo árboles, postes, vallas o techos livianos durante tormentas eléctricas.

No transite por zonas de ladera inestables, ríos o quebradas durante lluvias intensas así como en las corrientes de agua que se pueden generar.

Si está conduciendo, disminuya la velocidad y mantenga una distancia segura para prevenir siniestros viales.

En vía pública o durante emergencias:

No intente cruzar corrientes de agua o zonas inundadas.

Reporte de inmediato situaciones como caída de árboles, encharcamientos profundos, deslizamientos o daños en alcantarillado a la Línea 123.

Esté atento a información oficial y alertas emitidas por el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).

El IDIGER reitera que la prevención, la información oportuna y la corresponsabilidad de la ciudadanía son claves para reducir los riesgos asociados a la temporada de lluvias. Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Distrito y a seguir las recomendaciones difundidas por las entidades distritales.