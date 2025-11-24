Francia Márquez: No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con disidencias de las Farc

–La vicepresidenta de la República Francia Márquez rechazó este lunes «las nuevas infamias» y «versiones malintencionadas» que la vinculan con las disidencias de las Farc de alias «Calarcá» y afirmó que «no existe ninguna

prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales».

De acuerdo con unos chats revelados por Noticias Caracol, el 24 de marzo de 2024, Iván Mordisco y Yeison Ojeda, conocido con el alias de Danilo Alvizú, comandante del frente Carolina Ramírez, que opera en Putumayo y Caquetá, conversaron entre sí, haciendo referencia a la cercanía con Márquez.

El mensaje decía textualmente: “Yo tengo ganas de tumbar a Petro, con otra declaración y las pruebas de los acuerdos que tenía en campaña el finado Mayimbú, lo tumbamos. Esas pruebas están. Ese hp arremetió con toda y ahora dio la orden de capturarme y ese pícaro no se imagina que sí tenemos las pruebas”.

Y añade: “Todo se hizo a través de Francia Márquez. Ahí tiene para que lo analice sin fatigarse, con cabeza fría, mano, y analizar bien, pensando en lo que se viene o se deba organizar”.

Al especto, la vicepresidenta afirma en un comunicado que lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp, dicho por un delincuente usando su nombre «para darse importancia frente a otros delincuentes».

«Jamás en la vida he visto a ese personaje. Pretender convertir eso en un hecho es una irresponsabilidad y un acto de mala fe que busca afectar mi nombre, mi integridad y mi compromiso con el pueblo colombiano», advierte Francia Márquez.

Asegura que su campaña «fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales».

Y agrega: «Jamás me he reunido con criminales. Jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia».

La vicepresidenta pide a los medios de comunicación y líderes de opinión «actuar con responsabilidad. No amplifiquen mentiras. Verifiquen la información antes de convertir rumores en titulares. EI país merece un periodismo serio, no un eco de calumnias que pone en riesgo la dignidad y la integridad física y moral de las personas.

Finalmente afirma: «A Colombia le digo que sigo con el corazón bien puesto, con el que me vieron en las calles sembrando esperanza por un cambio. Seguimos firmes hasta que la dignidad se haga costumbre».