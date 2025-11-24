DIAN convoca a Feria de Servicios a 43 mil contribuyentes morosos que adeudan cerca de $6,7 billones

–La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dian anunció que este miercoles 26 de noviembre realizará una Feria Nacional de Servicios con énfasis en cobro, en busca de recaudar cerca de $6,7 billones que le adeudan al fisco nacional unos 43.000 contribuyentes con obligaciones fiscales pendientes.

De ese monto la mayor concentración de cartera se encuentra en Bogotá, con una deuda de $1,56 billones; le siguen Medellín, con $921.392 millones; Santa Marta, con $795.673 millones; Barranquilla, con $765.828 millones; y Cali, con $648.208 millones.

Durante la jornada, la Dian ofrecerá soluciones efectivas a los contribuyentes morosos para que puedan normalizar su situación tributaria antes de que avancen los procesos administrativos, priorizando a los contribuyentes con obligaciones pendientes por concepto de IVA, retención en la fuente, impuesto al consumo, entre otros.

La estrategia busca facilitar el pago de las obligaciones pendientes, prevenir sanciones posteriores y brindar acompañamiento directo para resolver trámites vinculados al cumplimiento tributario.

A su vez, la Dian brindará asesoría y atención personalizada a los contribuyentes citados mediante correo electrónico, y a los ciudadanos que voluntariamente quieran asistir a esta Feria de Servicios.

Los contribuyentes encontrarán servicios como información de cobranzas, orientación sobre facilidades de pago, corrección de inconsistencias, solicitud de devolución y compensación, inscripción o actualización del RUT, y orientación tributaria, aduanera y cambiaria.

En Bogotá la Feria de Servicios será en la Escuela de Impuestos y Aduanas (Avenida El Dorado #75-60) y en la Dirección Seccional de Impuestos (Carrera 6 # 15 – 32) de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

En el resto del país tendrá lugar en las 34 direcciones seccionales de Impuestos con competencia para el cobro, que se muestran a continuación.

Arauca, Carrera 20 calle 31 esquina

Armenia, Carrera 14 20A – 22

Barrancabermeja, Calle 49 n.0 9 – 09, edificio Luisa

Barranquilla, calle 77 no 59-35, centro Empresarial Las Américas 3, piso 17

Bogotá, Avenida 26 n: 75-60, Escuela DIAN

Bogotá, Carrera 6 N° 15 – 32, piso 2

Bucaramanga, Calle 36 14 -03

Buenaventura, calle 3 2A -18

Cali, Calle 11 3-18, piso 1

Cartagena, Calle 28 3a Avenida no 2S – 04, barrio Manga

Cúcuta, Calle BA n.0 3 – 50, edificio Santander, Palacio Nacional, piso 1

Florencia, Carrera 11 n 013 – 39, piso 1, barrio Centro

Girardot, Calle 16 n.0 10 – 51, barrio Centro, edificio DIAN

Ibagué, Carrera 3 9 – 01, piso

Leticia, Carrera 11 8-2S

Manizales, carrera 23 n: 74 – 35, sector Milán

Medellín, Carrera S2 n.0 42 – 43, edificio La Alpujarra

Montería, Carrera 2 no 33 – 40, Palacio Nacional

Neiva, Calle 7 6 – 36, Edificio Nacional

Palmira, Calle 32 29-08

Pasto, Calle 17 24 – 35

Pereira, Calle 14 Bis S -29, edificio Pinares Plaza

Popayán, Carrera 8 n.01 – 36, edificio Portal El Molino

Asís, Carrera 34 con 14 esquina, barrio Kennedy

Quibdó, Carrera 1 22 – 126

Riohacha, Calle 2 6- 48

San Andrés, Avenida Newball Muelle Marítimo

Santa Marta, Carrera S 17 -04

Sincelejo, Calle 23 18 -77

Sogamoso, calle 13 10-71

Tuluá, Carrera 26 27 – 82

Tunja, Calle20 09-40

Valledupar, Calle 16 ruo 9 44, edificio Caja Agraria, piso 1

Villavicencio, Calle 40 mo 33A – 27-29, edificio Oriana, Centro

Yopal, Carrera 20 7 – 28

La DIAN invitó a los ciudadanos citados a asistir a la jornada, pues, afirma, esta decisión protege su patrimonio, reduce costos futuros y les devuelve la tranquilidad financiera».