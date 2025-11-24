Mujer ‘resucita’ en el ataúd momentos antes de ser cremada (VIDEO)

–Una mujer de 65 años dada por muerta se despertó dentro de su ataúd momentos antes de ser cremada en un templo de las afueras de Bangkok, en Tailandia, reportan medios locales.

La mujer, identificada como Chonthirot, fue declarada muerta por un coma hipoglucémico en la madrugada del 23 de noviembre tras permanecer postrada en su cama por más de dos años. Días antes había perdido el conocimiento y dejó de respirar. El abad detuvo la ceremonia y la envió al hospital, donde ahora está bajo supervisión médica.

Su familia la colocó en un ataúd blanco en una camioneta y la trasladó de su casa en Phitsanulok, al norte del país, hasta el templo Rat Prakong Tham. Tras completar el viaje de cuatro horas, los encargados abrieron el cajón para un examen final antes de la ceremonia y descubrieron que Chonthirot se había movido ligeramente y aun podía abrir los ojos.

Un trabajador del templo, citado por el tabloide Daily Mail, relató que estaba a punto de trasladar el féretro cuando escuchó golpes en su interior. «Estaba consciente, respiraba débilmente y asentía con la cabeza, pero no podía hablar», explicó.

La situación dejó a sus familiares atónitos, quienes hasta poco antes estaban convencidos de que había muerto. Por su parte, el abad del templo manifestó que jamás había presenciado algo así. La mujer fue enviada posteriormente a un hospital.

En octubre pasado ocurrió hecho parecido en Argentina. Una mujer de 85 años que había sido declarada muerta por un hospital de la provincia de Buenos Aires, volvió a respirar momentos antes de ser colocada en un ataúd.

Según precisaron medios locales, el desconcertante hecho ocurrió en un nosocomio de la localidad de Chacabuco. Allí, María Muñoz, había sido declarada oficialmente muerta, tras las firmas de las autoridades médicas en su acta de defunción. El procedimiento a continuar era trasladar el cuerpo de la mujer hacia el velatorio, donde allegados de la fallecida aguardaban para despedirla.

Sin embargo, cuando Muñoz arribó a la funeraria, el personal del sitio—que se encontraba preparando el ataúd para depositar el cuerpo—, advirtió que la supuesta difunta todavía «respiraba». De inmediato, los trabajadores del lugar llamaron a un ambulancia y el paramédico corroboró los signos vitales de la mujer, que fue trasladada de nuevo al hospital. (Información RT).