Procuraduría abrió indagación a general del Ejército y funcionario de la DNI, por presuntos vínculos con miembros de disidencias de las Farc

–(Foto alias Calarcá). Una indagación previa contra el brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, Wílmar Mejía, por sus presuntos vínculos con alias «Calarcá» y otros cabecillas de las disidencias de las Farc, específicamente el estado mayor de los bloques y frentes, abrió la Procuraduría General de la Nación.

La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información divulgada a través de los medios de comunicación, los servidores habrían filtrado información clasificada acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contras esos grupos en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.

En el mismo sentido, el ente de control validará si los disciplinables apoyaron y orientaron a miembros de dichas organizaciones para que organizaran empresas de seguridad privada que les permitieran legalizar el porte de armas y prepararse para una eventual finalización de diálogos con el Gobierno.

Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si Huertas y Mejía actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas.