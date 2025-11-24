    • Nacional

    Procuraduría abrió indagación a general del Ejército y funcionario de la DNI, por presuntos vínculos con miembros de disidencias de las Farc

    Ariel Cabrera

    –(Foto alias Calarcá). Una indagación previa contra el brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, y el funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia -DNI-, Wílmar Mejía, por sus presuntos vínculos con alias «Calarcá» y otros cabecillas de las disidencias de las Farc, específicamente el estado mayor de los bloques y frentes, abrió la Procuraduría General de la Nación.

    La Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que, según información divulgada a través de los medios de comunicación, los servidores habrían filtrado información clasificada acerca de movimientos de tropas y operaciones planeadas contras esos grupos en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.

    En el mismo sentido, el ente de control validará si los disciplinables apoyaron y orientaron a miembros de dichas organizaciones para que organizaran empresas de seguridad privada que les permitieran legalizar el porte de armas y prepararse para una eventual finalización de diálogos con el Gobierno.

    Con la apertura de la indagación, el órgano de control busca determinar la ocurrencia de la conducta y definir si Huertas y Mejía actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, para lo que decretó la práctica de varias pruebas.

    Ariel Cabrera
