General (r) Rodolfo Palomino se entregó para cumplir condena de 7 años de cárcel por tráfico de influencias

–Este lunes se presentó voluntariamente en las instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional, CESPO, ubicado al norte de Bogotá el general retirado y exdirector de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, tras la orden de captura que impartió ensu contra la Corte Suprema de Justicia a fin de que cumpla una condena de 7 años y un día de cárcel por el delito de tráfico de influencias de servidor público.

Siempre he respetado y acatado las disposiciones de la justicia, así no las comparta, por eso mismo esta mañana me presenté voluntariamente ante el CTI para seguir atendiendo los requerimientos judiciales como corresponde. Me embarga un sentimiento de tristeza ante la injusticia — General Palomino (@GeneralPalomino) November 24, 2025

La condena fue proferisa por la Sala Especial de Primera Instancia tras comprobar que en 2014 Palomino solicitó a la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño que suspendiera la orden de captura en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo.

Según la Corte, el exdirector de la Policía “atentó contra el Estado que representaba y causó así una defraudación a la administración pública y en especial a la confianza de la funcionaria judicial indebidamente influenciada, quien nunca esperó una injerencia del procesado en asuntos de su competencia y mucho menos como máximo dirigente de la Policía Nacional».

La propia fiscal Sonia Velásquez puso en evidencia al general Palomino al grabar el momento en que Palomino intercedía para que Gallo no fuera capturado, argumentando que «era amigo personal de Pastrana» y «amigo personal del presidente del Banco Mundial”.