    Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del hasta el 30 de noviembre de 2025

    En la foto están varios gestores de diálogo de la Secretaría de Gobierno apoyando una marcha Foto: Secretaría de Gobierno

    La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

    Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

    Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas

    Agenda de movilizaciones en Bogotá – Semana del 24 al 30 de noviembre de 2025

    Lunes 24 de noviembre 2025

    • 12:00 m. a 5:00 p. m. – Manifestación de estudiantes de la Universidad Distrital en sedes La Macarena, Tcenológica, sede ASAB, calle 40 y movilizaciones por el Centro de Bogotá y calle 26.
    • 12:00 m. – Plantón: Por una UN digna y transformadora ¡Democracia Popular! Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, en la entrada calle 26 con carrera 38.
      Convoca: Sector estudiantil
    • 12:00 m. – Marcha: Movilización ¡A la sesión del CSU en la Secretaría de Educación!
      Museo Nacional.
      Convoca: Sector estudiantil.
    • 3:00 p. m. – Bloqueo de vías: Plantón por la malla vial.
      Puente de la Virgen en la calle 132D con carrera 150.
      Convocan: Habitantes del sector.
    • Por confirmar – Plantón: Gran plantón pro-Melissa Gate
      Canal RCN.

    Martes 25 de noviembre 2025

    • 12:00 m. – Plantón: #25N ¡Tómate la calle, que ningún falte
      Centro de Atención de la Fiscalía – CAF en la calle 19 con carrera 27, sector de Paloquemao.
      Convoca: Somos un rostro colectivo ADE.
    • 3:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: 25N Anti patriarcal y anti carcelario
      Cárcel El Buen Pastor
    • Por confirmar – Marcha: Gran movilización Campesina ANUC Atlántico
      Plaza de Bolívar
      Convoca: ANUC.

    Miércoles 26 de noviembre 2025

    • 10:00 a. m. – Plantón: Contra el fascismo y en defensa de la universidad pública
      Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26)
      Convoca: SINTRAUNAL, Equipo jurídico pueblos – EJP, Comités en defensa de la educación superior RAÍZ, Congreso de los Pueblos, Grupo de Investigación América Latina: transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social. Pueblo Libre EILUSOS – Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad, TJER Asociación FreytterElkartea Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, Fundación Lazos de Dignidad – FLD, Caso Colectivo 82 Humanidad Vigente, Veriódico Periferia 20 y GEPPAC.

    Jueves 27 de noviembre 2025

    • 12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Bailatón de la Séptima
      Universidad Distrital – Sede Calle 40
      Convoca: Sector universitario.

    Sábado 29 de noviembre 2025

    • 4:00 pm. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración 29N
      Parque Urbanización La Esperanza

    Domingo 30 de noviembre 2025

    • 7:00 a.m. – Evento cultural con reivindicaciones: Festival Cultural por una Ciudad Bolívar Digna Calle 60A Sur con Carrera 73J
      Convoca: Junta de Acción Comunal -JAC- del Barrio Rincón de la Estancia

    Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá 

    • Mantente informado a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y autoridades de tránsito.
    • Planea tus rutas con anticipación y ten en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
    • Si participas en una manifestación, hazlo de manera pacífica y respetando los derechos de los demás.

