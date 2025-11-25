Ojo con las marchas y manifestaciones en Bogotá del hasta el 30 de noviembre de 2025

Foto: Secretaría de Gobierno

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas en Bogotá durante la semana del 24 al 30 de noviembre de 2025. ¡Conoce aquí detalles y planifica tus recorridos!

Algunas de estas manifestaciones y movilizaciones pueden generar traumatismos en la movilidad y en la operación de TransMilenio.

Si te movilizas por la ciudad, aquí te contamos qué actividades están previstas y las afectaciones a la movilidad, para que planees mejor tus recorridos y te mantengas informado a través de Portal Bogotá, ingresando a https://bogota.gov.co/tag/marchas.

Agenda de movilizaciones en Bogotá – Semana del 24 al 30 de noviembre de 2025

Lunes 24 de noviembre 2025

12:00 m. a 5:00 p. m. – Manifestación de estudiantes de la Universidad Distrital en sedes La Macarena, Tcenológica, sede ASAB, calle 40 y movilizaciones por el Centro de Bogotá y calle 26.

12:00 m. – Plantón: Por una UN digna y transformadora ¡Democracia Popular! Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, en la entrada calle 26 con carrera 38.

Convoca: Sector estudiantil

Museo Nacional.

3:00 p. m. – Bloqueo de vías: Plantón por la malla vial.

Convocan: Habitantes del sector.

Canal RCN.

Martes 25 de noviembre 2025

12:00 m. – Plantón: #25N ¡Tómate la calle, que ningún falte

Centro de Atención de la Fiscalía – CAF en la calle 19 con carrera 27, sector de Paloquemao.

Convoca: Somos un rostro colectivo ADE.

Cárcel El Buen Pastor

Plaza de Bolívar

Convoca: ANUC.

Miércoles 26 de noviembre 2025

10:00 a. m. – Plantón: Contra el fascismo y en defensa de la universidad pública

Universidad Nacional de Colombia (entrada calle 26)

Convoca: SINTRAUNAL, Equipo jurídico pueblos – EJP, Comités en defensa de la educación superior RAÍZ, Congreso de los Pueblos, Grupo de Investigación América Latina: transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social. Pueblo Libre EILUSOS – Estado y Usos Sociales de la Ilegalidad, TJER Asociación FreytterElkartea Fundación Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, Fundación Lazos de Dignidad – FLD, Caso Colectivo 82 Humanidad Vigente, Veriódico Periferia 20 y GEPPAC.

Jueves 27 de noviembre 2025

12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: Bailatón de la Séptima

Universidad Distrital – Sede Calle 40

Convoca: Sector universitario.

Sábado 29 de noviembre 2025

4:00 pm. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración 29N

Parque Urbanización La Esperanza

Domingo 30 de noviembre 2025

7:00 a.m. – Evento cultural con reivindicaciones: Festival Cultural por una Ciudad Bolívar Digna Calle 60A Sur con Carrera 73J

Convoca: Junta de Acción Comunal -JAC- del Barrio Rincón de la Estancia

Recomendaciones para la ciudadanía durante las marchas y movilizaciones en Bogotá