Trabajo sí hay en Bogotá: acceda a 417 vacantes laborales este martes 25 de noviembre

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico.

Este martes 25 de noviembre de 2025, accede a cuatro convocatorias y Ferias de Empleo ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá. Son en total 417 cargos disponibles en sectores como gastronomía, servicios, atención al cliente, en servicios de logística y transporte. Actualiza tu hoja de vida. ¡Conoce los detalles aquí, asiste y postúlate!

La estrategia ‘Talento Capital’ liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), continúa conectando a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Feria de Empleo virtual sector gastronomía de ‘Talento Capital’ en Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con la empresa aliada GateGourmet, tiene 160 puestos de trabajo en áreas operativas y de producción para el sector de gastronomía.

Las vacantes están disponibles con estudios desde bachillerato:

Auxiliares de Cocina.

Auxiliares de Producción (HORECA).

Auxiliar de Bodega.

Auxiliar de Planta.

Detalles de las vacantes:

Contrato: Término indefinido.

Experiencia: Mínimo 6 meses, reciente y certificada.

Formación: Desde bachillerato.

Postúlate de manera virtual este martes 25 de noviembre de 2025, de 9:00 a. m. o 10:00 a. m.

Confirma tu asistencia virtual a esta convocatoria ingresando al formulario habilitado, haciendo clic aquí.

Ingresa a través de Google Meet, y accede a la entrevista y demás procesos de esta convocatoria, haciendo clic aquí.

Feria de Empleo presencial sector servicios de ‘Talento Capital’ en Barrios Unidos

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con la empresa aliada Quality Carwash Masivo, tiene 20 puestos de trabajo para Técnicos Operativos de Lavado de Vehículos. Estas vacantes son para personas sin educación formal.

Detalles de las vacantes:

Formación: Básica primaria.

Contrato: Término indefinido.

Funciones: Lavado, embellecimiento y mantenimiento de flota vehicular.

Asiste este martes 25 de noviembre de 2025, a las 8:00 a .m. en la carrera 27 #73–37, barrio Alcázares en la localidad de Barrios Unidos.

Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.

Feria de Empleo virtual sector logística de ‘Talento Capital’ en Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con la empresa aliada Gi Group Staffing, tiene 60 puestos de trabajo para el sector de logística con perfiles para para bachilleres, técnicos y tecnólogos.

Vacantes disponibles:

Auxiliares de Producción.

Auxiliares de Bodega.

Auxiliares de Logística.

Técnicos Eléctricos Industriales.

Técnicos Mecánicos Industriales.

Detalles de las vacantes:

Experiencia: 6 meses (auxiliares) / 12 meses (técnicos).

Formación: Bachiller, técnico o tecnólogo.

Postúlate de manera virtual este martes 25 de noviembre de 2025, de 9:00 a. m. a 10:30 a. m.

Ingresa a través de Teams, y accede a la entrevista y demás procesos de esta convocatoria, haciendo clic aquí.

Feria de Empleo presencial sector logística y mensajería de ‘Talento Capital’ en Puente Aranda

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá con la empresa aliada Coordinadora Mercantil, tiene 177 puestos de trabajo para el sector de logística y mensajería de auxiliares y conductores con o sin experiencia. Las vacantes son para personas con estudios desde bachillerato.

Vantes disponibles:

Auxiliar de Ruta.

Conductor con licencias de conducción C1 y C2.

Auxiliar de Bodega.

Asiste este martes 25 de noviembre de 2025, de 7:30 a. m. a 2:00 p. m. a la calle 12A Bis #68D-65.

Lleva tu hoja de vida y documento de identificación.

Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.