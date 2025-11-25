    • Bogotá

    Postúlese esta semana a las vacantes para conductores y operadores de buses del SITP

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Ciudadano en una feria de empleo Foto: Secretaria Distrital de Desarrollo Económic

    Foto: Portal Bogotá

    Accede a 100 vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Envía tu hoja de vida hasta el sábado 29 de noviembre de 2025 a Consorcio Express, operador de TransMilenio. Actualiza tu hoja de vida y postúlate. Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

    Tipo de estímulo:

    Empleo

    Beneficios:

    La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

    Requisitos:

    Accede a vacantes para conductores y operadores buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, Consorcio Express. Si tienes licencia C2 o C3, esta es tu oportunidad.

    Cargos disponibles:

    • Conductor u operador Patio Zonal.
    • Conductora u operadora Bus Zonal.

    Detalles de las vacantes:

    • Contrato: Término indefinido.
    • Requisito: Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga.
    • Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

    ¿Cómo aplicar?

    Postúlate de manera virtual, envía tu hoja de vida al correo: profesional.jseleccion@consorcioexpress.co

    ¡Tienes plazo hasta el sábado 29 de noviembre de 2025!

    Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y TransMilenio, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.

     

    Giovanni Alarcón M.
