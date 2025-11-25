Postúlese esta semana a las vacantes para conductores y operadores de buses del SITP
Foto: Portal Bogotá
Accede a 100 vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Envía tu hoja de vida hasta el sábado 29 de noviembre de 2025 a Consorcio Express, operador de TransMilenio. Actualiza tu hoja de vida y postúlate. Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.
Tipo de estímulo:
Empleo
Beneficios:
La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.
Requisitos:
Accede a vacantes para conductores y operadores buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, Consorcio Express. Si tienes licencia C2 o C3, esta es tu oportunidad.
Cargos disponibles:
- Conductor u operador Patio Zonal.
- Conductora u operadora Bus Zonal.
Detalles de las vacantes:
- Contrato: Término indefinido.
- Requisito: Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga.
- Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.
¿Cómo aplicar?
Postúlate de manera virtual, envía tu hoja de vida al correo: profesional.jseleccion@consorcioexpress.co
¡Tienes plazo hasta el sábado 29 de noviembre de 2025!
Para acceder a las vacantes laborales de ‘Talento Capital’ de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y TransMilenio, no se requieren intermediarios o pago de dineros. Evita estafas.