Postúlese esta semana a las vacantes para conductores y operadores de buses del SITP

Foto: Portal Bogotá

Accede a 100 vacantes laborales de ‘Talento Capital’ y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá para conductores y operadores de buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP). Envía tu hoja de vida hasta el sábado 29 de noviembre de 2025 a Consorcio Express, operador de TransMilenio. Actualiza tu hoja de vida y postúlate. Hay vacantes sin experiencia previa en conducción de vehículos pesados.

Tipo de estímulo: Empleo

Beneficios: La estrategia ‘Talento Capital’ es liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y busca conectar a las personas que buscan trabajo con oportunidades laborales formales y empleo digno.

Requisitos: Accede a vacantes para conductores y operadores buses del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), a través de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y el operador de TransMilenio, Consorcio Express. Si tienes licencia C2 o C3, esta es tu oportunidad. Cargos disponibles: Conductor u operador Patio Zonal.

Conductora u operadora Bus Zonal. Detalles de las vacantes: Contrato: Término indefinido.

Requisito: Estar libre de comparendos o tener acuerdo de pago con la primera cuota paga.

