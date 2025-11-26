China comienza la producción en masa de nuevo misil hipersónico; así es (VIDEO)

–La empresa aeroespacial privada Lingkong Tianxing Technology, con sede en Pekín, anunció este miércoles el inicio de la producción en masa de su misil hipersónico YKJ-1000, primer armamento estratégico de origen privado para el Ejército chino. Según reveló la compañía a SCMP, el coste de fabricación del misil es hasta 10 veces menor que el de los modelos tradicionales.

El YKJ-1000 cuenta con un alcance de entre 500 y 1.300 kilómetros, llega a velocidades de Mach 5 a 7 y mantiene un vuelo propulsado durante seis minutos. Una de las características más destacadas del sistema es su plataforma de lanzamiento, camuflada como un contenedor de transporte estándar, lo que facilita su movilidad en camión así como un despliegue rápido y discreto.

En un video de demostración divulgado por la empresa, se observa el lanzamiento del misil en un entorno desértico. La grabación sugiere que el proyectil cuenta con capacidades de identificación de blancos en pleno vuelo y maniobras autónomas, características que le permitirían sortear defensas aéreas avanzadas, como las que protegen grupos de portaviones o instalaciones militares críticas.

???? unveiled YKJ-1000 hypersonic missile w/ 500 to 1300 km range flying mach5-7 for 360s w/ gliding warhead & maneuvering terminal phase for large warships & high valued land target. Can use vehicle mounted VLS. Will be very cheap, much cheaper than DF-17. Everything this… https://t.co/rRKC6zSZq3 pic.twitter.com/C7KLNqQYXh — tphuang (@tphuang) November 25, 2025

TRADUCCION: (1)

Lingkong Tianxing Technology presentó el misil hipersónico YKJ-1000 con un alcance de 500 a 1300 km volando mach5-7 durante 360 s con ojiva deslizante y fase terminal de maniobra para grandes buques de guerra y objetivos terrestres de alto valor. Puede utilizar VLS montado en el vehículo. Será muy barato, mucho más barato que el DF-17. Todo lo que hace esta empresa supone un gran cambio.

(2) Lingkong Tianxing Technology completó las pruebas de vuelo del motor Jindouyuan -400 Ramjet + detonación giratoria. Pasaron sólo 8 meses desde el inicio del proyecto hasta el primer vuelo. Vuelo de prueba de 3 minutos, el rendimiento superó las expectativas 400 kg de empuje + Mach 4 navegando a 20 km de altitud El siguiente paso es colocar dos de estos motores en un vehículo de vuelo para realizar un vuelo de prueba de alta velocidad cerca del espacio.

En los últimos 2 días, 2 noticias importantes sobre vuelos de prueba supersónicos o hipersónicos de alta potencia cerca del espacio desde China de 2 compañías. Todos equipos de desarrollo súper jóvenes. Cosas increíbles.

(Información RT).