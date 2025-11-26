Con 66 atletas del Equipo Bogotá con Colombia, arrancaron los Juegos Bolivarianos

Foto: Cortesía Ministerio del Deporte

Comenzaron en Lima y Ayacucho, Perú, los XX Juegos Bolivarianos, evento que marca oficialmente el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 para los atletas de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO). Colombia compite con una delegación de 430 deportistas, de los cuales 66 atletas son del Equipo Bogotá.

En total participan 13 países: los cinco tradicionales Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia junto con ocho naciones invitadas: Barbados, Chile, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. Cerca de 4.000 atletas disputan las preseas del evento, cuyo título general Colombia ha ganado en las últimas tres ediciones.

El Equipo?Bogotá aporta 66 de los 430 atletas colombianos, equivalente al 15,35 % de la delegación. De ellos, 34 son mujeres y 32 hombres, con una amplia diversidad de edades.

El grupo más joven, entre 14 y 21 años, está integrado por 11 deportistas: Nico Russi Ochiai (14), Noé Osorio (15), Sofía Marín (16), Mariana Cabezas (16), Pablo Alvira (17), Gabriela Rusinque (17), Helen Lozano (17), Laura Lucas (18), Sebastián Martínez (19), Alix Sánchez (19), Paula Flechas (19), Pablo Tello (20), Isabella Forero (21), Ronal Longa (21), Camila Camilo (21), Daniela Verswyvel (21), Ángelo Santofimio (21), Diego Giraldo (21), Samantha Baños (21) y John Tascón (21).

Entre los de mayor experiencia se encuentran Carlos Sanmartín (32), Eider Arévalo (32), Alfredo Quintana (33), Víctor Barón (33), Miguel Pinzón (33), Santiago Correa (35), Iván López (37), Carlos Quinchará (37), Tatiana Prieto (37), Andrey Quintero (40), Manuel Otálora (44), Johana Sandoval (44) y Carlos H. Ramírez (55).

Con estos 66 deportistas, el objetivo es conquistar al menos 60 medallas y contribuir de manera decisiva al triunfo de Colombia. Entre los llamados a subir al podio destacan Carlos Sanmartín, Natalia Linares, Ronal Longa, Mayra Gaviria, Camila Camilo y Laura Tovar, entre otros.

Revisa también: Celebra la Navidad con concierto ‘Tríptico – Vallenato, Popular y Mariachi’ 12 de diciembre ¡Asiste gratis en Suba!

Primeras medallas

En la primera jornada de premiación comenzaron a llegar los triunfos para el , que aportó cinco medallas para Colombia: dos de oro y tres de plata.

Los oros fueron obtenidos en natación carreras por Laura Sofía Melo, quien primero dominó los 200 m combinados femenino con un tiempo de 2:15.94, superando a la venezolana Mónica Leydar (2:20.85) y a la peruana María Machuca (2:22.14). Poco después volvió a subir al podio para ganar los 50 m espalda, registrando 29.08 segundos por delante de la venezolana Carla González (29.50) y de la ecuatoriana María Contreras (29.76).

Las medallas de plata también llegaron desde la piscina y el levantamiento de pesas. En el relevo 4×200 m libre femenino, Jasmín Pistelli y Mariana Cabezas integraron la cuarteta nacional que finalizó segunda detrás de Venezuela y por delante de Perú. En pesas, Andrés Manzano se colgó dos platas al ubicarse segundo en los 71 kg, tanto en arranque (145 kg) como en envión (166 kg).

La nómina de deportistas en los Juegos Bolivarianos

Conoce en detalle la lista de los 66 deportistas del Equipo?Bogotá presentes en los Juegos Bolivarianos:

En arquería

Isabella Forero Martínez (recurvo).

En atletismo

Bernardo Baloyes Navas (400 metros planos, 4×400 m masc. y 4×400 m mixto).

Carlos Andrés Sanmartín Díaz (3.000 m obstáculos y 5.000 m planos).

Cesar Alberto Herrera Cortés (Media Maratón marcha).

Eider Orlando Arévalo Truque (Media Maratón marcha).

Karla Andrea Vélez Fuentes (800 m planos, 4×400 m fem. y 4×400 m mixto).

Lina Esther Licona Torres (400 m planos, 4×400 m fem. y 4×400 m mixto).

Martha Valeria Araujo Sinisterra (100 m vallas).

Mayra Alexandra Gaviria Maldonado (Lanzamiento de martillo).

Natalia Carolina Linares González (Salto largo y 4×100 m fem.).

Ronal Longa Mosquera (100 m planos, 200 m planos y 4×100 m masc.).

Yojan Camilo Chaverra Córdoba (110 metros vallas).

En billar

Johana Cristina Sandoval Perdomo (Tres bandas).

En bowling

Alfredo Arturo Quintana Venegas (Sencillos, dobles y equipos).

Manuel Hernando Otálora Ortiz (Sencillos, dobles y equipos).

En boxeo

Camila Gabriela Camilo Bravo (65 kgs).

José Manuel Viáfara Fori (65 kgs).

Valeria Arboleda Mendoza (60 kgs).

En canotaje

Alejandro Rodríguez Ramírez (C1-200 y C2-200).

Daniel Alfonso Pacheco Cipagauta (C2-200).

Miguel Ángel Pinzón Onatra (K2-500).

Víctor Alexander Barón Macías (K2-500).

En ciclismo

Luis Oswaldo Rincón Reyes (BMX Freestyle Park).

Camila Andrea Valbuena Roa (Pista persecución equipos y ruta).

En ecuestre

Carlos Armando Urrea Marulanda (Salto).

Carlos Hernando Ramírez Borrero (Salto).

En esgrima

Juliana Pineda Valencia (Florete individual y florete equipos, femenino).

Tatiana Catalina Prieto Aljure (Florete individual y florete equipos, femenino).

En esquí náutico

Daniela Verswyvel García (Slalom, figuras, salto y overall).

Noé Osorio Jaramillo (Slalom, figuras, salto y overall).

Pablo Alvira (Slalom y figuras).

Santiago Correa Jaramillo (Slalom).

Sebastián Martínez Muñiz (Slalom, figuras, salto y overall).

En fútbol sala

Ángelo Paul Santofimio Orjuela.

En gimnasia artística

Alix Valentina Sánchez Escalona (All Around individual y equipos, artística).

Laura Valentina Pardo Garzón (All Around individual y equipos, artística).

Sofía Marín Díaz (All Around individual y equipos, artística).

Paula Flechas Rodríguez (All Around conjunto, 3 aros, 2 balones y 5 cintas, rítmica).

Diego Alexander Giraldo Garzón (Individual y sincronizado, trampolín).

En levantamiento de pesas

Andrés Felipe Manzano Espinosa (Arranque y envión, 71 kgs).

En lucha

Allison Camila Cardozo Rey (50 kgs).

Andrea Yurani González Góngora (57 kgs).

En natación

Jasmín Pistelli Palomino (100 m espalda y 200 m espalda, carreras).

Laura Sofía Melo Barrera (400 m combinado, 200 m combinado, 50 m mariposa y 50 m espalda, carreras).

Mariana Andrea Cabezas Garzón (1.500 m libre, 800 m libre, 400 m combinado relevos, carreras).

Samantha Antonela Baños Resurrección (200 m mariposa, carreras).

Sirena Carolina Rowe Cervantes (50 m mariposa, 100 m mariposa, 50 m libre, 100 m libre y 50 m espalda, carreras).

Gabriela Rusinque Zarabanda (Trampolín 1 m y trampolín 3 m, clavados).

En patinaje

Jhon Edwar Tascón Holguín (500 m + distancia, 200 m meta-contrameta y 1.000 m sprint, carreras).

Luis Jhancarlos González Ortiz (Street, skateboarding.

Nico Russi Ochiai (Park, skateboarding.

En squash

Andrés Felipe Herrera González (Individual, dobles y equipos).

Laura Viviana Tovar Pérez (Individual, dobles y equipos).

María Paula Tovar Pérez (Individual, dobles y equipos).

En surf

Margarita Paola Conde Sarmiento (Longboard y shortboard).

En taekwondo

David Felipe Paz Rocha (-68 kg).

En tenis

Juan Sebastián Gómez Iregui (Sencillos y dobles).

En tiro deportivo

Esteban Caro Hurtado (Trap individual y trap equipos).

Iván Camilo López Gasca (3×20 individual y equipos, aire individual y equipos, y tendido individual y equipos).

En triatlón

Carlos Javier Quinchará Forero (Individual).

En vela

Andrey Quintero Porras (Ilca 7).

En Voleibol