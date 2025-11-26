Cortes de luz este jueves 27 de noviembre de 2025 en Bogotá y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 27 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Bosa

Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 Sur a calle 82 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio Las Acacias. De la carrera 17 a carrera 20 entre calle 61 Sur a calle 64 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Localidad de Engativá

Barrio Sabana del Dorado. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 117 a carrera 119 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Bolivia. De la calle 80 a calle 83 entre carrera 109 a carrera 111 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Barrio Ciudadela Colsubsidio. De la calle 80 a calle 87 entre carrera 109 a carrera 112 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Centro Industrial. De la carrera 61 a carrera 63 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio Industrial Centenario. De la carrera 38 a carrera 43 entre calle 17 a calle 21 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de San Cristóbal

Barrio Modelo Sur. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 1 Sur a calle 5 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio San Rafael Usme. De la calle 57 Sur a calle 59 Sur entre carrera 14 Este a carrera 16 Este – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Santa Fe

Barrio Samper. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 31 a carrera 36 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio El Toberín. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 167 a calle 169 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Cajicá, en Cundinamarca

Municipio de Cajicá. De la calle 1 Sur a calle 3 Sur entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.