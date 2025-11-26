Cortes de luz este jueves 27 de noviembre de 2025 en Bogotá y Cajicá
–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 27 de noviembre de 2025 en sectores de la capital de la República y del municipio de Cajicá, Cundinamarca.
Localidad de Bosa
Barrio San Bernardino Potreritos. De la calle 79 Sur a calle 82 Sur entre carrera 87 a carrera 89 – Desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.
Localidad de Ciudad Bolívar
Barrio Las Acacias. De la carrera 17 a carrera 20 entre calle 61 Sur a calle 64 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.
Localidad de Engativá
Barrio Sabana del Dorado. De la calle 62 a calle 64 entre carrera 117 a carrera 119 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio Bolivia. De la calle 80 a calle 83 entre carrera 109 a carrera 111 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Barrio Ciudadela Colsubsidio. De la calle 80 a calle 87 entre carrera 109 a carrera 112 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.
Localidad de Puente Aranda
Barrio Centro Industrial. De la carrera 61 a carrera 63 entre calle 15 a calle 17 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Barrio Industrial Centenario. De la carrera 38 a carrera 43 entre calle 17 a calle 21 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de San Cristóbal
Barrio Modelo Sur. De la carrera 7 a carrera 9 entre calle 1 Sur a calle 5 Sur – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Barrio San Rafael Usme. De la calle 57 Sur a calle 59 Sur entre carrera 14 Este a carrera 16 Este – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Localidad de Santa Fe
Barrio Samper. De la calle 18 a calle 20 entre carrera 31 a carrera 36 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.
Localidad de Usaquén
Barrio El Toberín. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 167 a calle 169 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p. m.
Municipios aledaños a Bogotá
Cajicá, en Cundinamarca
Municipio de Cajicá. De la calle 1 Sur a calle 3 Sur entre carrera 7 a carrera 9 – Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m.
Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia
-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.
-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.