Convocatoria para que Instituciones de Educación Superior se postulen al Fondo FEST Atenea – Línea ICETEX

Foto: Atenea

La Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), a través del ICETEX, abrió la convocatoria dirigida a las Instituciones de Educación Superior privadas con operación en Bogotá para que inscriban su oferta de pregrado y participen en el Fondo FEST Atenea, iniciativa financiada por la administración distrital para apoyar la formación de los jóvenes de la ciudad. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de noviembre a través de www.icetex.gov.co

“La convocatoria es un importante apoyo que moviliza también a las Instituciones de Educación Superior, para que desde su oferta académica sean parte de la transformación de proyectos de vida de las y los jóvenes que se vean beneficiados por este programa constituido por la Alcaldía de Bogotá, y que cuenta con nuestro rol administrativo”, destacó el presidente del ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

Las instituciones interesadas deben cumplir los criterios establecidos y postular mínimo un programa de pregrado con registro calificado vigente.

Por su parte, el director de la Agencia Atenea, Víctor Saavedra, señaló que “los recursos de este fondo permitirán otorgar créditos educativos parcialmente condonables para financiar el pago de matrícula de estudiantes que se encuentren admitidos o estén estudiando un programa de pregrado a nivel de formación técnico profesional, tecnológico o profesional universitario en las Instituciones de Educación Superior privadas con oferta en Bogotá, y que hayan sido seleccionadas en esta convocatoria”.

¿Qué Instituciones de Educación Superior pueden participar?

Instituciones de Educación Superior privadas, con domicilio principal en Bogotá Región (Bogotá D.C, Soacha, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sesquilé, Sibaté, Sopó, Tenjo, Tocancipá, Ubaté y Zipaquirá).

Estas instituciones deben contar con por lo menos una sede en la ciudad de Bogotá, debidamente reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Las instituciones deben ofrecer programas de educación superior en los niveles técnico profesional, tecnológico o profesional universitario (estos programas deben ser en cualquiera de las modalidades de estudio establecidas en el Artículo 2.5.3.2.2.5. del Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019).

Con el fin de asegurar la permanencia y graduación de los estudiantes del programa “Jóvenes a la E” (antes “Jóvenes a la U”), el ICETEX implementará un criterio excepcional de habilitación para las IES y programas donde se encuentren matriculados beneficiarios activos que hayan perdido créditos académicos y agotado la financiación adicional. Esta medida no aplica para nuevos aspirantes y tiene como único propósito mantener la continuidad educativa de los jóvenes beneficiarios. Las IES con estudiantes en esta situación deberán inscribirse en el proceso de habilitación establecido.

El 28 de noviembre se publicará en el sitio web del ICETEX el informe preliminar de la oferta habilitada. Las instituciones tendrán entre el 19 y 28 de noviembre para realizar subsanaciones. Los resultados definitivos se divulgarán el 1 de diciembre.

Toda la información sobre esta convocatoria para las Instituciones de Educación Superior, con los criterios, requisitos y especificaciones, se debe consultar en el sitio web oficial de ICETEX, donde también deberán inscribirse en https://web.icetex.gov.co/-/fondo-fest-atenea-linea-icetex