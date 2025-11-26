Ejército da golpe de Estado en Guinea-Bissau; presidente Umaro Sissoco Embalo fue detenido

–(Foto militares golpistas @LineakerK). Un grupo de oficiales del Ejército anunció este miércoles que se había hecho con el poder en Guinea-Bissau, pequeño país de África Occidental propenso a los golpes de Estado. A primera hora de la jornada, diversos reportes hablaron de disparos en puntos claves de la capital, hasta que el propio presidente del país confirmó a un semanario que había sido detenido.

Los oficiales afirmaron haber formado el Alto Mando Militar para la Restauración del Orden y que estarán a cargo de los destinos de la nación hasta nuevo aviso. La acción militar se produjo un día después de que la Comisión Electoral Nacional (CEN) anunciara los primeros resultados de unas reñidas elecciones presidenciales entre el mandatario Umaro Sissoco Embalo y su principal contrincante, Fernando Dias. Ambos se atribuyeron el triunfo.

Coup in Guinea-Bissau!! The army has overthrown the govt of Umaru Embalo following a disputed election. As we speak he is under house arrest.

The coup leaders have gone live on national tv to announce the take over.#GuineaBissau #coup pic.twitter.com/ZFFUlGAtSf — ???????? ???????? (@LineakerK) November 26, 2025

TRADUCCIÓN:

¡¡Golpe de Estado en Guinea-Bissau!!

El ejército derrocó al gobierno de Umaru Embalo tras unas elecciones disputadas. Mientras hablamos se encuentra bajo arresto domiciliario. Los golpistas han aparecido en directo en la televisión nacional para anunciar la toma del poder.

Los tiroteos se oyeron cerca de la sede de la CEN, el palacio presidencial y el Ministerio del Interior, de acuerdo con testigos. Además, hombres uniformados con traje de combate tomaron el control de la principal arteria que conduce a la sede del Estado Mayor del Ejército, desde donde los militares leyeron un comunicado anunciando el golpe de Estado.

Militares aseguran tener el "control total" de Guinea-Bisáu https://t.co/ZPlvSHXGD9 Los militares de Guinea-Bisáu afirmaron haber asumido el "control total" del país en medio de un presunto golpe de Estado tras las elecciones presidenciales, según informó AFP. pic.twitter.com/he5qVOpmjR — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025



En el documento, los golpistas dijeron tener el «control total del país» y anunciaron la suspensión del proceso electoral. Según testigos contactados por EFE en Bissau, la capital del país, la población en esa zona huyó aterrorizada a barrios periféricos, intentando protegerse. Soldados encapuchados bloquearon diversas calles, entre ellas las que rodean la embajada de Portugal, para evitar el paso a líderes políticos que pudieran intentar refugiarse en esa legación.

El semanario panafricano francés Jeune Afrique publicó que el propio Embaló confirmó que fue detenido alrededor del mediodía en su despacho. De acuerdo con el semanario, el mandatario saliente afirmó que no se cometió ningún acto de violencia contra él durante este «golpe de Estado» orquestado, según él, por el jefe del Estado Mayor del Ejército. También fueron detenidos los opositores Fernando Dias y Domingos Simões Pereira.

Las elecciones del domingo, cuyos resultados provisionales se esperaban para este jueves 27 de noviembre, estuvieron marcadas por la exclusión de destacados líderes de la posición. Guinea-Bissau ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe. (Información DW).