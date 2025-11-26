EE.UU: Atacan a Guardia Nacional en inmediaciones de la Casa Blanca; dos uniformados murieron; Trump reacciona

–Dos miembros de la Guardia Nacional estadounidense furon tiroteados este miércoles en la capital estadounidense, en una zona cercana a la Casa Blanca, frente a la entrada de la estación de metro de Farragut West. Según informó el presidente Donald Trump, el agresor también fue gravemente herido. Posteriormente, el gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morissey, informó que los dos militares fallecieron a causa de las heridas sufridas.

«El animal que disparó contra los dos miembros de la Guardia Nacional, dejando a ambos en estado crítico y ahora en dos hospitales distintos también está gravemente herido, pero aún así pagará un precio muy alto», escribió en redes sociales el mandatario estadounidense.

«¡Que Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todos nuestros militares y fuerzas del orden! ¡Son gente realmente maravillosa! ¡Yo, como presidente de Estados Unidos, y todos los asociados con el despacho presidencial están con ustedes!», añadió.

En las redes sociales se difundió un video que muestra el momento de lo que parece ser la detención del supuesto agresor que disparó contra dos miembros de la Guardia Nacional de EE.UU. cerca de la Casa Blanca. Las imágenes fueron publicadas por el periodista Sam Stein, del canal MSNBC.

Aftermath of the shooting in downtown dc. Guardsman or multiple reportedly shot. And maybe others Video passed along from someone nearby pic.twitter.com/8Dp7fhMr2s — Sam Stein (@samstein) November 26, 2025

El director del FBI, Kash Patel, desde cerca del lugar del incidente, informó que dos militares tiroteados están en un hospital en estado crítico y pidió rezar por su salud. Anteriormente se había informado sobre su fallecimiento. Patel también añadió que la investigación se encuentra en una etapa inicial.

El Servicio Secreto afirma que el tiroteo «no tiene, por el momento, ninguna relación de intencionalidad conocida hacia la Casa Blanca, aparte de la ubicación», según el portavoz del servicio, Anthony Guglielmi.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, informó este miércoles que se desplegarán otros 500 soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C. tras el tiroteo.

#ÚLTIMAHORA ?? EE.UU. desplegará otros 500 soldados de la Guardia Nacional en Washington tras tiroteo contra sus efectivoshttps://t.co/psJypOrg1e https://t.co/7AME1BIUFb pic.twitter.com/WtDBnUuZEg — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declaró que los motivos del tirador aún se desconocen y que hay mucho que la administración todavía no ha logrado determinar.

El FBI se ha hecho presente y presta asistencia en la investigación del incidente, escribió el director de esa agencia, Kash Patel.

Ningún avión fue autorizado a despegar del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington alrededor de las 3:20 p. m. (hora local), debido a preocupaciones de seguridad y por motivos de protección mientras helicópteros sobrevolaban Washington D. C., informa NBC News. (Información RT).