Habilitan el costado oriental de la avenida Novena entre calles 170 y 183

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Romo

En la tarde de este martes 25 de noviembre de 2025, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán y el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, habilitaron el costado oriental de la carrera Novena o avenida Laureano Gómez entre las calles 170 y 183. La puesta en servicio del cortado oriental de esta vía contribuye a descongestionar la salida norte de la ciudad y beneficiará a más de 1 millón de habitantes de Usaquén y su población flotante.

La puesta en servicio contempla 1,3 kilómetros de vía entre las calles 170 y 183, con tres carriles de circulación en sentido sur-norte por el costado oriental y más de 5.452 metros cuadrados de nuevo espacio público. La obra fue recibida en enero de 2024 por la administración del Alcalde Galán con un avance del 65 % y, a la fecha, ya alcanza un 91,40 % de ejecución.

“Hoy habilitamos un tramo importante de la carrera Novena, en el norte de Bogotá, esta es una de las obras que encontramos con más problemas y que hoy ponemos al servicio para que quienes viven en este sector tengan un ahorro de treinta minutos. En diciembre de este año habilitaremos otro tramo del costado oriental hasta la 193, y el próximo año concluiremos los demás, así se saldará esta deuda con los habitantes de Usaquén y la movilidad de la ciudad”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

Los barrios impactados de manera directa son San Antonio I y II, Tibabita I y II, Villa de Aranjuez, Bello Horizonte, Lijacá, Verbenal, Buenavista, Libertad, entre otros, en los que las comunidades, durante casi cinco años, esperaron la apertura parcial de esta vía. Además, con la habilitación se contribuye a la descongestión de la carrera Séptima y la autopista Norte.

“Hoy la gente que viene desde el sur por la avenida carrera Novena tiene que bajar a la autopista Norte para entrar a los barrios o tomar la calle 183, ahora pueden seguir derecho por la avenida Laureano Gómez y conectar con la Séptima al oriente, y hacia el occidente, al bajar por la calle 183, se pueden conectar con la AutoNorte y pueden ir hasta la avenida Boyacá. Esta obra nos va a ayudar a reducir los trancones y descongestionar la AutoNorte, la avenida Boyacá y la carrera Séptima”, explicó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El costado oriental desde la 183 a la 188 bis será habilitado en diciembre de este año, mientras continúan actividades de obra de empates de redes de Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y remates de espacio público. Así mismo, en el costado occidental entre las calles 170 y 193 continuarán otros frentes de trabajo encargados de la instalación de la red matriz de agua potable y obra en vía. La terminación y entrega de la obra en su totalidad será en el primer semestre del 2026.

La construcción de la avenida Novena o Laureano Gómez entre las calles 170 y 193 está a cargo de la Unión Temporal Murcón, la obra cuenta con 230 trabajadores y tiene una inversión que supera los $ 156.000 millones.

Es importante tener en cuenta que la Administración distrital liderada por el alcalde Galán se ha puesto en la tarea de agilizar la obra, por eso en marzo de 2025 habilitó dos tramos: el costado oriental de las calles 182 a la 183 y de la 187 bis a la 181b costado occidental; asimismo se realizó apertura de la vía para la circulación de los vehículos de unos conjuntos residenciales y a su vez aliviar las cargas de la carrera Séptima.

Además, se viene realizando articulación interinstitucional con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Enel Colombia para avanzar en los trabajos de redes y red matriz de agua.