    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 26 de noviembre de 2025 en Colombia

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 26 de noviembre de 2025 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 0626 – La 5ta 3 – Tarde 2421 – La 5ta 2

    Culona
    Día 8554 – Noche

    Astro Sol
    2009 – Signo Piscis

    Pijao de Oro
    3012 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 4350 – La 5ta 3 – Noche

    Chontico
    Día 6309 – La 5ta 8 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 6155 – La 5ta 5 – Noche

    Sinuano
    Día 9795 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 803 – Noche

    Play Four
    Día 6672 – Noche

    Samán
    Día 4366

    Caribeña
    Día 6333 – La 5ta 8 – Noche

    Motilón
    Tarde 2953 – La 5ta 6 – Noche

    Fantástica
    Día 1305 – La 5ta 8 – Noche

    Antioqueñita
    Día 6773 – La 5ta 0 – Tarde 0921 – La 5ta 6

