Línea 1 del Metro de Bogotá ya completó nueve kilómetros de viaducto

Foto de cuenta de X del alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Se completaron nueve kilómetros de viaducto de este megapropoyecto construidos. Esta importante noticia la dio a conocer el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La Línea 1 conectará la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá, con la calle 72 con avenida Caracas. Son 16 estaciones y cerca de 24 kilómetros de extensión que beneficiarán a los habitantes de nueve localidades.

«Anoche, 24 de noviembre de 2025, completamos 9 kilómetros de viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá», informó el Alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán.

Línea 1 del Metro de Bogotá tiene su trazado por la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la autopista Sur, la calle Octava Sur, la calle Primera y la avenida Caracas. En estos tramos cada vez es más evidente la construcción del viaducto.

El tercer tren del Metro ya está en Bogotá

Al orgullo que producen los avances del proyecto, que con corte al 31 de octubre de 2025 alcanzó un porcentaje del 67,17 %, también se suma la llegada del tercer tren del sistema, que partió el pasado 28 de octubre desde la ciudad de Quingdao, China, y llegó a Cartagena el 28 de octubre.

Una vez los trenes ingresan al patio taller, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizan el alistamiento de los seis vagones. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

Posteriormente, inician las pruebas de rutina estáticas del tren donde se revisan todos los sistemas y subsistemas, tales como el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

En las próximas semanas, cuando finalicen las pruebas estáticas, iniciarán las denominadas pruebas dinámicas de los trenes. Con la ayuda de unos vehículos auxiliares serán llevados hasta la vía de pruebas de 905 metros, donde está acondicionado el tercer riel que los alimenta para ponerlos en marcha y verificar el rendimiento de los motores de tracción así como el sistema de frenado. Todo esto, bajo estrictos protocolos y procedimientos establecidos para cada sistema y subsistema.