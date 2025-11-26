Indagan presuntas irregularidades en rastreo de información de funcionarios de Ecopetrol por la UIAF

–La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar de Ecopetrol y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), por presuntas irregularidades relacionadas con la revisión de información financiera de algunos miembros de la Junta Directiva y de otras personas vinculadas a la estatal petrolera.

La Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa indaga aparentes irregularidades cometidas por servidores de Ecopetrol al solicitar esa información, y de funcionarios de la UIAF por suministrarla sin el cumplimiento de los requisitos y protocolos establecidos.

Entre otras pruebas, el órgano de control solicitó el listado de personas de Ecopetrol que tomaron la decisión de solicitar esos datos, copia del análisis entregado por la UIAF y los fundamentos jurídicos que en cada una de las dos entidades se tuvo para solicitar y entregar la información.

Con la apertura de la indagación, la Procuraduría busca identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una apertura de investigación disciplinaria.