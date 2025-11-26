Maduro dice a los venezolanos que el país vive una «coyuntura decisiva para su existencia» y está «prohibido fallar» en su defensa frente a la amenaza de EE.UU

–(Foto presidencia). Vestido de militar en un acto en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, expresó este martes que el país enfrenta una «coyuntura decisiva para su existencia» como república, en la que, subrayó, está «prohibido fallar» en la defensa de la nación frente a «las amenazas» de EE.UU.

“Estamos obligados a crecernos en esta coyuntura. Estamos obligados a ser gigantes como pueblo, como Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como fuerzas policiales, como patria. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República”, expresó Maduro.

Rodeado de sus más altos funcionarios, Maduro dijo que «no hay excusas para nadie, sea civil, sea político, sea militar o sea policía», en un momento en que «la patria reclama el mayor esfuerzo y sacrificio».

«Si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario», expresó desde la Academia Militar del Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, en Caracas.

En ese sentido, Maduro hizo un llamado a la Fuerza Armada, a los cuerpos policiales y a los ciudadanos en general a exigirse «diez veces más» para «ser capaces de defender cada palmo» del territorio «de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga».

Con el ministro de Interior, Diosdado Cabello, y los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y jefe del Parlamento, respectivamente, a su derecha, y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, a su izquierda, el jefe de Estado pidió al país, en medio de un juramento con los asistentes, «estar a la altura de defender esta tierra».

Maduro cerró una marcha en la que miles de personas, entre ellas simpatizantes del chavismo y funcionarios, rechazaron las que señalaron como «amenazas y ataques del imperialismo», en alusión al despliegue militar que Washington defiende como una operación contra el narcotráfico y que Caracas denuncia como una «amenaza» para propiciar un «cambio de régimen».

La movilización se llevó a cabo un día después de que el Departamento de Estado de EE.UU. confirmara la designación oficial del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración de Donald Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano, aunque Caracas ha advertido que se trata de un «invento» de Washington.

Por su parte, el titular de Interior y Justicia del chavismo, Diosdado Cabello, acusó de «imbécil» y de tener «ínfulas de conquistador» al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Es imposible conseguir» un secretario de Estado «más imbécil que Marco Rubio», afirmó Cabello, que también denunció al funcionario estadounidense por tener «ínfulas de conquistador» en declaraciones al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) en medio de la marcha chavista en Caracas en apoyo al régimen que encabeza Maduro.

Cabello también acusó al Gobierno de EE. UU. de tener vínculos con el narcotráfico e insistió en que el Gobierno estadounidense quiere «robarse los recursos naturales de Venezuela».

Diosdado Cabello, reiteró que la población está dispuesta a defender la nación de cualquier amenaza externa, tal y como lo hicieron en su día los próceres de la independencia.

«Quien ose poner un pie sobre Venezuela, será aniquilado por nuestro pueblo. Aniquilado. Es el término que quiero utilizar, porque el suelo venezolano se respeta. Y las ínfulas de conquistador que tiene Marco Rubio, aquí se van a estrellar, como se han estrellado las ínfulas de muchos payasos que han tenido la osadía de intervenir sobre Venezuela», sostuvo el alto funcionario ante la prensa mientras participaba de una movilización popular en Caracas.

Recalcó que «el que trate de hacer algo contra Venezuela y ponga un pie» en suelo de su país, «entra en una zona prohibida». «Nosotros nos vamos a defender con lo que tengamos. Se quedarán cortos nuestros hermanos caribes de la época de la Conquista. Se quedarán cortos con lo que va a hacer este pueblo», advirtió.

«Viven amenazando y tienen su narrativa. Que la tengan […]. El día que ellos [EE.UU.] intenten algo contra Venezuela, van a saber [cómo es] la respuesta de un pueblo», apuntó.

De otro lado, Cabello afirmó que «las amenazas», «los ataques» y «el asedio del imperialismo» y de quienes «creen que gobiernan el mundo entero», «se han incrementado» y «han subido de tono». A su parecer, el interés de Washington con estas tentativas sería «seguir engañando» al resto del mundo.

«Ya nadie habla de narcotráfico, ya nadie habla del ‘Cartel de los Soles’, ya nadie habla de grupos terroristas. Nadie, nadie habla de eso. Está claro para el mundo. […]. Ya nadie habla de que en Venezuela está el ‘Tren de Aragua’. Ya, para el mundo entero, está claro que EE.UU. lo que quiere es robarse –y quiero ser enfático en el término– los recursos naturales de Venezuela», argumentó.

A este respecto, valoró que «la excusa» de la Casa Blanca para agredir a la nación bolivariana es su pretensión de concretar un «cambio de régimen», bajo la alegación falsa de que es gobernado por una «dictadura». Todo ello, aseveró, sería obra del secretario de Estado, Marco Rubio, a quien tachó de «imbécil».

«Es imposible conseguir a un secretario de Estado de EE.UU. más imbécil que Marco Rubio», fustigó. A ello sumó que «la mentira» del alto cargo estadounidense y su «imbecilidad», «se van a estrellar contra la dignidad» del pueblo venezolano.

«A Venezuela no la ataca nadie. Venezuela es un país de paz, Venezuela es un país de tranquilidad, Venezuela es un país solidario con el resto de los países del mundo, pero a la hora de defender lo nuestro, lo haremos con todos los instrumentos que tengamos a mano. Con todos», completó. (Información DWy RT).