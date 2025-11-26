Del 26 al 30 noviembre 2025, llega el Festival Distrital Bacatá

Foto: Festival Distrital Bacatá

Con el apoyo del Instituto Distrital de Turismo, Bogotá se viste de Gala. Con lentejuelas y canutillos, jóvenes capitalinas que aspiran a representar la ciudad de Bogotá en eventos de talla nacional, se reúnen en el Festival Distrital Bacatá, organizado por la Corporación Bogotá Real, el cual se llevará a cabo entre el 26 y el 30 de noviembre, en un escenario abierto, gratuito, familiar, el Centro Comercial Titan Plaza.

Durante estos cinco días, se realizarán cuatro actividades simultáneas:

?? El Concurso Distrital de Belleza y Folclor, que elige a las embajadoras bogotanas quienes representarán a la capital del país en los festivales institucionales más importantes del país, como el Reinado Nacional del Turismo, Reinado Nacional del Café, Fiestas del Mar, Fiestas de la Agricultura, Reinado Nacional del Bambuco, Fiestas del Folclore, entre otros.

??Festival Concurso Embajadora del Pasillo de Salón. Teniendo en cuenta la importancia de este ritmo colombiano, derivado del vals europeo, se busca exaltar y rescatar el gran aporte a la cultura y la tradición colombiana. Es una expresión musical, que se bailó en grandes eventos sociales de su época y hoy permite traer con movimientos dancísticos y belleza, historias de amor para recordar. Esta actividad contará con la participación de más de 20 departamentos que presentarán a sus candidatas, para encontrar la Embajadora del Pasillo de Salón.

??Festival Folclórico de Danzas, en este espacio se presentarán distintos grupos de la ciudad, que serán los encargados de acompañar las candidatas en su representación nacional a los distintivos certámenes.

?Finalmente, en Cantantes emergentes en diferentes géneros, estará dedicado a la exposición y el conocimiento de artistas que inician sus carreras profesionales