Trump: Con Maduro las cosas se pueden hacer «por las buenas» o «por las malas»

–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que «podría hablar» con Nicolás Maduro, para «salvar muchas vidas» y agregó: «Si podemos hacer las cosas de la manera fácil, está bien… Y si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien»

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del avión presidencial le cuestionó sobre por qué dialogar con el venezolano si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera: «Podría hablar con él, ya veremos. Pero, estamos discutiendo eso con los diferentes equipos o podríamos hablar con Venezuela».

«Es el líder» y «podemos salvar vidas», agregó Trump, que también responsabilizó a Maduro de «enviar» a millones de personas a Estados Unidos y concluyó diciendo que no se encuentra contento con el tema.

Sobre las razones para mantener la eventual conversación, pese a que Washington considera –sin presentar pruebas– a Maduro como el líder de una organización criminal, aseguró que se trataba de «salvar vidas», aunque no descartó aplicar ninguna medida de fuerza para cumplir con los fines de su gestión.

Al ser preguntado sobre «el objetivo» de su administración en la nación bolivariana, el inquilino de la Casa Blanca se negó a aportar detalles. En su lugar, le dijo al periodista que «probablemente debería saber cuál es» e insistió en acusaciones a las autoridades venezolanas.

«Han causado muchos problemas y han enviado a millones de personas a nuestro país», afirmó, al tiempo que calificó al Gobierno de Venezuela como «los mayores abusadores», al supuestamente haber enviado a territorio estadounidense a pandilleros de ‘El Tren de Aragua’ –desmantelado en el país suramericano–, así como a «narcotraficantes», «capos de la droga» y «presos».

«Abrieron sus cárceles y prisiones y los arrojaron a EE.UU. Y no estamos contentos con eso», completó.

El medio local venezolano La Patilla añadió que respecto al objetivo final de estas maniobras, Trump evitó ser explícito, aunque insinuó que el propósito es evidente.

«No puedo decirles cuál es el objetivo. Probablemente deberían saber cuál es el objetivo», comentó, aludiendo tácitamente, según La Patilla, a un cambio político o de comportamiento en Caracas.

Las declaraciones de Trump se dan en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno Venezolano cree que se trata de un intento de invasión.

Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas, sobre el Caribe entre Venezuela y Curazao.

Entre las aeronaves reportadas había un bombardero B?52, cazas F/A?18 y una aeronave de alerta temprana.

Durante las últimas semanas Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela, luego de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales con la que han asesinado a más de 80 personas y destruido a más de veinte lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico. (Información DW).