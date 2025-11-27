Así quedaron los rascacielos devorados por las llamas en Hong Kong; la cifra de fallecidos se elevó a 83 y a 300 los desaparecidos (VIDEO)

–( Captura de @BPINewsOrg). Una masa fundida por las llamas es lo que se observa ahora del complejo residencial Wang Fuk Court, en Hong Kong, China, despues de más de 24 horas del inicio del voraz incendio que ha dejado al menos 83 personas fallecidas, incluido un bombero, y cerca de 300 desaparecidas.

En medio de esta penosa labor, la Policía informó sobre el arresto de tres hombres bajo sospecha de presuntamente haber ocasionado el incendio, que podrían ser enjuiciados por el delito de homicidio involuntario. Sin embargo, por el momento, se desconoce la causa del fuego y el jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, señaló que ha que esperar el resultado de la investigación.

??? URGENTE | INCENDIO EN HONG KONG Al menos cuatro muertos en un enorme incendio que envuelve bloques de apartamentos de gran altura en Hong Kong pic.twitter.com/R9uXiF1Fu8 — RT en Español (@ActualidadRT) November 26, 2025

Tras las horas de terror que se vivieron por la enorme conflagración, los bomberos siguieron trabajando para extinguir los focos calientes y tratar de rescatar a residentes atrapados en los pisos superiores del complejo, ubicado en el distrito de Tai Po.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a los bomberos lanzando chorros de agua hacia los puntos donde persisten las llamadas, especialmente en las plantas superiores.

At least 44 people have died and 279 remain missing after a fire ripped through a Hong Kong housing complex. Three people have been arrested for manslaughter as investigators probe unsafe renovation materials. #HongKongFire pic.twitter.com/izQ3ZswdSw — BPI News (@BPINewsOrg) November 27, 2025

Las autoridades informaron haber controlado las llamas en cuatro de los siete bloques, y que las operaciones continúan en las tres restantes.

(Información RT).