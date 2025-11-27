Procurador suspende provisionalmente de sus cargos al general Huertas y a Wilmar Mejía por escándalo de infiltración de disidencias de alias «Calarcá»

–El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, anunció este jueves que ordenó la suspensión provisional de sus cargos al General Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, así como la apertura de una investigación en su contra por sus presuntos nexos con las disidencias de las Farc y la entrega a esa agrupación criminal de información sensible del Estado.

El jefe del ministerio público calificó de «suma gravedad» los hechos denunciados con base en unos correos hallados en los computadores del cabecilla alias «Calarcá», en las cuales se habría puesto en evidencia que Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército (Coper), y Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habrían filtrado información privilegiada en poder de esas mismas entidades.

Los dos personajes fueron suspendidos de sus cargos por tres meses prorrogables de acuerdo con el avance de la investigación emprendida para establecer los alcances de sus actuaciones, a fin de garantizar el debido proceso.

Desde Popayán, en un acto en la Universidad del Cauca, el procurador señaló que tras conocerse la información del caso, se inició una averiguación que avanzó con la suspensión provisional de Huertas y Mejía «habida cuenta que ya se arrimaron al expediente inicial unas pruebas y unas certificaciones que estaban pendientes y tienen relación con su condición de servidores públicos”.

Eljach añadió que “la investigación se arrima mucho más al factor probatorio de fondo» y subrayó que «seguirá avanzando con plenas garantías al derecho de defensa, de la presunción de inocencia y avanceremos hasta ver donde se llega”.