Bogotá presenta avances en la implementación del Acuerdo de Paz a nueve años de su firma

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – David Romo.

Nueve años después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, Bogotá reafirma su compromiso con la implementación de lo pactado, como una ciudad que hoy es hogar de más de 380.000 víctimas del conflicto armado, cerca de 700 firmantes de paz y 18.000 familias que declararon la desaparición forzada de sus seres queridos y continúan buscándolos. Todos ellos han elegido la capital para reconstruir sus proyectos de vida, encontrar arraigo y acceder a oportunidades.

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que el Acuerdo “representó el mayor esfuerzo institucional del país para poner fin a la violencia” y recordó que su significado fue, al mismo tiempo, “un punto de llegada y un punto de partida, que abrió espacios de verdad, diálogo y esperanza”.

Galán subrayó que la paz es un proceso vivo y exigente: “La paz no se firma, no es un papel, no se decreta. La paz se construye y se cumple todos los días. Un Acuerdo sin implementación no es más que una promesa incumplida”.

El mandatario aseguró que Bogotá seguirá avanzando en políticas que garanticen reconocimiento, dignidad, reparación, inclusión social y oportunidades, tanto para víctimas como para firmantes, y reiteró que construir paz implica cerrar brechas, combatir la exclusión y asegurar que cada persona pueda “construir la vida que sueña”.

La consejera Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación, Isabelita Mercado, afirmó que: “La ciudad, la Administración distrital liderada por el Carlos Fernando Galán está comprometida con la implementación del Acuerdo porque soñamos con un país distinto, y seguiremos trabajando todos los días por la satisfacción de los derechos de las víctimas, una garantía de no repetición para los firmantes y, sobre todo, por el tejido social y la reconciliación de Bogotá”.

¿Qué está haciendo Bogotá para implementar el Acuerdo de Paz?

Punto 1 – Reforma Rural Integral

Implementación de Transformaciones Rurales Integrales en Usme y Ciudad Bolívar.

Participación de más de 500 personas entre víctimas, campesinos, mujeres y jóvenes.

Articulación con 35 entidades para ejecutar 154 acciones que cierran brechas y amplían acceso a derechos y servicios.

Punto 2 – Participación e incidencia política

Fortalecimiento del Consejo Distrital de Paz, con 63 representantes de la sociedad civil y 15 del Distrito.

Impulso a Consejos Locales de Paz y articulación con las 20 Mesas Locales de Víctimas.

Punto 3 – Reincorporación y fin del conflicto

Ruta de estabilización socioeconómica para cerca de 700 firmantes residentes en la ciudad.

Procesos de sensibilización para evitar estigmatización con 40 empresas, de las cuales 16 ya vinculan firmantes laboralmente.

Acompañamiento a 35 proyectos productivos.

Atención especializada en tres CADES: Américas, CAD de la 30 y Manitas.

Punto 5 – Víctimas del conflicto armado